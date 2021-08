¿Dudas sobre sexualidad? Bienvenidos al Buzón de confesiones y misterios del sexo

Recibimos todas tus preguntas sobre tema de sexo y pareja a nuestro correo: cromoscom@gmail.com. Gracias por compartir tus misterios y dudas, aquí puedes leer las respuestas dadas por el médico siquiatra y máster en sexología, el español Carlos Pol Bravo en el Buzón de confesiones y misterios del sexo de la Revista Cromos.

Puedes leer: Infidelidad: 5 consecuencias que debes saber y aprender

1 PREGUNTA

Después de más de cinco años de relación, ¿cuál es la mejor manera de innovar sexualmente para no llegar a la monotonía?

RESPUESTA

He de reconocer y agradecer esta pregunta porque es la que millones de personas se hacen y quien la ha puesto me ha dado la oportunidad de responder a este mito o esa tragedia de la cotidianidad en el sexo que termina siendo la tumba del propio sexo. Bravo por ella y con todo el interés contestaremos.

Cinco años, diríamos casi como la canción de Gardel, que veinte años no es nada. Pero con cinco años, es verdad que como con ocho, con tres, o igual con diez hay que hacer una renovación, alguna variación o alguna innovación, como dice la misma persona que nos pregunta, dentro de la sexualidad para que no sea monótona.

Puedes leer: ¿Ya las conocías? 10 posiciones sexuales que puedes probar en pareja

El mismo plato como en la obra de la gran escritora mexicana Laura Esquivel “Como agua para chocolate”, comparar la sexualidad con la buena cocina y una buena gastronomía. Contaré una anécdota para concretar el tema: cómo en la bella ciudad de Cartagena hace unos treinta años, hubo un motín, sí, un motín a bordo de un barco de bandera europea donde se amotinaron contra el capitán porque hubo una avería en el barco y tenían que traer una pieza desde Europa para poder navegar de nuevo. Al barco tuvo que ir hasta la Marina colombiana para superar el tema y evitar una tragedia de los marineros que estaban amotinados. ¿Saben ustedes cuál fue el motivo? Que llevaban quince días comiendo langosta y langostinos... Aunque parezca mentira, fue cierto.

Le costaba menos al capitán todo eso comprado a los pescadores, que ir al mercado. Y si analizamos, quince días comiendo langosta y langostinos y no probar una arepa de huevo, unos huevos fritos, o un filete de carne, o un arroz con pollo y papa, da para ese mandado, es decir, para el amotinamiento.

En la sexualidad es lo mismo: Cuando no hay variedad y se mantienen formas constantes que, en un principio, por ser nuevas, por la ilusión de lo que empieza, existen como validas, pero con el tiempo pueden llegar a ser monótonas. De ahí hay una palabra mágica: LA IMAGINACIÓN. Y aplico mi conocida frase de que “La sexualidad termina cuando la imaginación se acaba”; quiero decir que el poner ilusión de imaginar nuevas integraciones en la sexualidad, juguetes eróticos, por ejemplo, situaciones diferentes; ir a lugares distintos, un poco de imaginación en hacer un regalo de una ropa interior de él para ella y, por qué no, de ella para él, y también, presentarlo en una cena en un restaurante y poner encima del plato el regalo como un primer plato, no hace falta que sea un anillo de diamantes ni un collar de perlas.

A lo mejor un conjunto muy sexy gris o negro, transparente, es suficiente y, en una palabra, con innovaciones que no son tan lejanas a la realidad, sino buscando esa figura de novedad.

Tuve el caso de un paciente en España que tenía un problema de disfunción eréctil, logramos superarlo. Pero llegó una segunda parte; me decía a mí como su médico, que él a su mujer la veía un poco fría. Hablé con ella y me decía “no es por el tema de que ahora está con erecciones válidas. No, es porque nunca se acuerda de mí en las cosas pequeñas. Ahí fue cuando le dije que debía ser sensible con ella: Comprarle detalles. Era un alto cargo de una gran empresa, y me dijo, que de eso se encargaban sus asistentes, y le enviaran a ella lo que le hacía falta.

Le dije “no se trata de eso. Se trata de que usted se moleste y vaya al mercado de las flores y le compre doce flores, una se la ponga en la solapa, le entregue once, y le diga ‘tú eres la doceava flor, mi doceava rosa’. Y a su vez un regalo de ropa interior, unos tacones altos, para estimular, el erotismo, en una circunstancia diferente”. Esto no es perversión, es simplemente imaginación.

Creo haber respondido la pregunta. Buena imaginación y buena sexualidad deseo a quien la ha hecho.

SEGUNDA PREGUNTA

Apreciado Dr. Pol. ¡¡Somos un grupo de amigas españolas y seguimos su consultorio todas!! ¡Nos encantan sus respuestas! Por esa razón ahí le mandamos otra.

Nos extraña cuánto les cuesta a los varones operarse de la próstata… no entendemos cómo prefieren ir 40 veces al baño (¡nosotras recordamos con pavor el tiempo de embarazo en el que no parábamos de hacer visitas al retrete!) ¿Tiene alguna explicación que desconozcamos a nivel sexológico esta operación? ¡Muchas gracias!

RESPUESTA

Un verdadero placer y un honor que, del otro lado del mar, nos lean, nos atiendan, nos contesten y nos hagan varias preguntas. Siempre estaremos dispuestos a atender y a responderles.

Hay un motivo más que sexológico, de trauma psicosexual, y de machismo herido, que todo eso es pura transculturalidad negativa; donde la mitología que existe con la operación, de llegar tan siquiera a que un médico haga un examen de próstata, ya le da al hombre una sensación de impotencia. Palabra que en el léxico sexológico ya no existe. Existen las disfunciones sexuales, no la impotencia.

Sin embargo, ¿por qué ese temor? para ser puntuales. Porque se cree y algunos creen en esa figura de pánico, que, al ser operados de próstata, pierden su sexualidad.

Cierto es que puede haber algunos cambios, o haber algunas variaciones en las conductas fisiológicas sexuales, del operado, generalmente en fase post-quirurgica, pero también bien cierto es, y en estos tiempos más, que existen tratamientos y erectogénicos de varias firmas multinacionales de 5mg. Que ayudan inmensamente a una calidad de vida sexual a las personas operadas de próstata.

Por consiguiente, sería prudente que a quien le corresponda le comenten, y le den la gran noticia de que vaya a su urólogo, tenga confianza, somos todos médicos, no chamanes traídos de algún lugar perdido del mundo, sino profesionales preparados y especializados, y por tanto que vaya a su urólogo, porque el tema no es de salud mental, el tema es de sexualidad y de educación sexual; que triste, de lo más elemental, y de lo que más se carece.

Por tanto, el motivo es temor a la impotencia, y falta de comunicación con su urólogo, que pierda esa conducta, para que le dé la orientación oportuna y “acabat” el problema y los temores.

Gracias por estar con nosotros.

TERCERA PREGUNTA

Hola Dr. Carlos Pol: Mi pregunta es con respecto a las frecuentes infecciones urinarias en mujeres ocasionadas por las relaciones sexuales, me han dicho que tomar Nitrofurantoina es indicada como profilaxis.

¿Qué opina usted al respecto y si sirve como solución? Gracias

RESPUESTA

Esta interesante pregunta tiene varios matices. Ante todo, una frecuente infección urinaria por actividad sexual no es tan prudente dejarla como algo frecuente. En otras palabras, es conveniente que vaya a un urólogo, o a su ginecólogo para que le explique, porque puede haber algún tipo de afección, que puede ser crónica o afectar en la zona genital o génito-urinaria, y esto es lo primero que yo sugiero a esta pregunta de frecuentes infecciones urinarias, que es muy diferente a “en alguna ocasión me ha dado una infección urinaria por relaciones sexuales”.

En cuanto a tomar nitrofurantoina, si está indicada como profilaxis. Cuando se aplica un fármaco, ya estamos en el tratamiento, por consiguiente, no es profilaxis es tratamiento. Y como tal, aunque cierto es que este producto sirve para estas circunstancias; también es cierto que yo no puedo, por ética, dar por aquí nombres comerciales ni aceptación inmediata sin conocer el caso a fondo sobre si ese producto es el más apropiado, no porque sea malo, sino el más indicado para cada caso y cada persona.

Y qué opino al respecto, si sirve y es la solución.

La solución es ir a un buen urólogo, comentar con él, o con un médico general, por la vía que considere más oportuna, y le explique el tema con la mayor tranquilidad, como lo ha planteado aquí y él le diga qué producto en su caso, dado su metabolismo y su fisiología puede ser mejor o pueda tomar

A lo cual le digo: Vaya a su urólogo y salga de dudas. Mucha suerte.

QUINTA PREGUNTA

Doctor Pol Bravo: ¿Qué edad es la ideal para comenzar las relaciones sexuales? A veces por la presión de agradar cometemos errores como embarazos no deseados o enfermedades incómodas. ¿qué opina usted?

RESPUESTA

Felicidades por su pregunta, y la calidad como sinceridad de la misma, porque la edad ideal para comenzar relaciones sexuales, como en otros casos he respondido, en la historia del mundo se han empezado desde tempranas edades impropias, que justamente han llevado a situaciones negativas.

En la historia se habla de niñas o niños de 12 -14 años, lo que hoy en día es paidofilia y sencillamente no podemos permitir que haya una relación sexual con una persona que no tenga conocimiento de lo que hace y consentimiento real de lo que lo hace. Y esto se tiene a partir de la edad legal de los 18 años.

En cuanto a la presión de agradar cometemos errores como embarazos no deseados o enfermedades incomodas, léase venéreas…

Cierto es que la mujer como el hombre, comete errores por la intensión de agradar, de quedar bien, de seducir, de no perder esa pareja, que a lo mejor no es la definitiva, y en cambio le puede amargar la vida, cosas que pasan. Y esos errores como embarazos, o enfermedades, entiendo que aquí hablamos de enfermedades ITS, enfermedades de transmisión sexual, SIDA incluido; evidentemente estos errores tienen que controlarse con el razonamiento de la sexualidad responsable.

No es me pongo en plan de dar conceptos, cerrados o rígidos, todo lo contrario, solamente sexológicos, biológicos y válidos para que la sexualidad continúe y fluya sin traumas ni tragedias.

Por tanto, hablamos de una edad legal de 18 años, como hablamos de que un preservativo en el tema de esas infecciones.

Y ella al tener 18 años, tiene derecho a ir a su ginecólogo a que, si su salud y cuerpo lo permiten, le prescriba unas pastillas anovulatorias o anticonceptivas, que más el preservativo estamos evitando los embarazos y las enfermedades incomodas.

Espero haber respondido su pregunta, gracias por hacerla y le deseo mucha suerte.

SEXTA PREGUNTA

Buenas tardes, es una pregunta para el Dr. Pol, me pide una amiguita jovencita y juguetona que le haga la pregunta: ¿una mujer virgen deja de ser virgen si usa consoladores? Gracias por la respuesta.

RESPUESTA

Ante todo, agradezco esta sinceridad de la pregunta, que es muy válida para muchas personas, no solo para quien la hace, sino también para quienes la lean.

La virginidad simplemente consiste fisiológica y anatómicamente hablando, en una membrana, para ser exactos, que se llama himen, la cual se perfora.

Cierto es existe la membrana en ascensor, lo que se llama el himen en ascensor, que sube y baja. Pero generalmente al penetrar, bien sea con el órgano sexual masculino, léase el pene, o con un consolador, evidentemente, si la penetración es profunda habrá rotura del himen; es decir, la famosa virginidad que médicamente llamamos himen.

Existen otras formas. Y la respuesta es clara: al utilizar un consolador en la puerta de la vagina, pueden llegar a tenerse sensaciones de placer e inclusive orgasmo aplicándolo sobre el clítoris, porque la vibración puede llegar a tener esa sensación que se desea. Más, como se profundice y se introduzca con toda la fuerza, sobre todo en momentos de excitación, evidentemente ese himen, si existe y no estaba antes perforado, se va a penetrar, sea con un consolador, sea con un pene, y, como fuera el caso, dejaría ese concepto de tener himen intacto. Creo haber contestado su pregunta y gracias por tenernos en cuenta.

SEPTIMA PREGUNTA

Una señorita nos hace la siguiente pregunta: ¿Qué es el squirting y cómo conseguirlo?

La palabra squirting viene del inglés y en castellano diríamos orgasmo profundo o bien orgasmo intenso con eyaculación. De ahí la gran obra del Profesor Dr. Francisco Cabello Santamaría, de Málaga – España - que ha trabajado por décadas en la sexualidad femenina, reafirmando y confirmando que la mujer tiene orgasmos con eyaculación, igual que el hombre. Evidentemente el tipo de líquido eyectado no es igual al del hombre, de acuerdo que es más transparente, incoloro e inodoro.

También de acuerdo; que tristemente en algunos casos se confunde con incontinencia urinaria, grave problema porque si una mujer que tiene una eyaculación de un squirting, abundante, puede ver que su pareja considere que ella tiene una falta de control de los músculos para miccionar, es un error. La mujer también tiene eyaculación, que quede bien claro, y ese es el squirting, el orgasmo con eyaculación. Y ¿cómo se consigue? Pues como cualquier forma de sexualidad, con masturbación, con coito, lo importante está en entenderlo, sobre todo, no asustarse, y, por encima de todo, disfrutarlo porque eso es una cajita de Pandora, que no todas se dan cuenta ni lo viven. Y ojalá lo vivieran todas las mujeres y supieran que tienen o pueden tener eyaculación, no en todos, pero sí en cierta cantidad de orgasmos, puede haber eyaculación femenina. Este es el famoso squirting, sin más misterio, y en castellano: eyaculación femenina, con profundidad de la excitación producida por ella.

Espero haber respondido a esta interesante pregunta.

OCTAVA PREGUNTA

Nos pregunta un grupo de amigas si son buenos los juguetes sexuales.

RESPUESTA

Evidentemente, un juguete sexual ha de ser utilizado ante todo con la suficiente responsabilidad de que con quien lo utilizas y lo juegas —a menos que sea con uno mismo, y donde la autogratificación erótica es válida, con conocimiento de lo que se hace— no tiene motivo de negación. Al contrario, un juguete sexual hoy en día está demostrado que son incluso elementos terapéuticos, como el consolador, para temas de vaginismo, para tratar casos cuando una mujer tiene esa cerrazón o esa condición tan fuertemente cerrada de los músculos vaginales, donde no entra ni siquiera, como he dicho muchas veces, ni el espéculo de un odontólogo por la contracción de los músculos.

Entonces puede ser una forma de que vaya conociendo, vaya reconociendo y vaya valorando desde su vaginismo, para que pueda ayudar a curarse y termine utilizando ese juguete erótico en principio, en lugar de una penetración humana, que le dé miedo a que sea más fuerte o más violenta.

A su vez también, por ejemplo, las bolitas chinas, sirven para reforzamiento de los músculos vaginales, la pelvis, los famosos ejercicios de Kegel. Entonces, los juguetes sexuales: sí a ellos, pero en ningún momento forzando ni con vías de presión o cuando sean contrarios al deseo de la otra persona, porque entraríamos entonces en casos de agresión sexual.

Sí a los juguetes eróticos, sí a la responsabilidad de usarlos y, ante todo, a la sensualidad de saberlos disfrutar.

Gracias por la pregunta.

NOVENA PREGUNTA

La formula una señora: ¿Es saludable mental y físicamente tener relaciones sexuales diarias?

RESPUESTA

Mental y físicamente es perfecto. Es el sueño de muchos seres humanos. Ahora, la posibilidad que ocurra y que pase, no tanto.

Si alguien tiene ese gran regalo de la naturaleza, en su fuerza física, incluso mental, adelante, no tiene ningún problema, a menos que alguien de los dos esté enfermo, por ejemplo, si la mujer tiene una problemática ginecológica, o de irritación vaginal, entonces vendrían las coitalgias, o dolores durante el coito, de ahí el nombre: coito y algia. O el hombre tampoco hacer que se esfuerce a unos niveles que llegue a tener un agotamiento sexual que sí podría afectarle psicofísicamente de un cotidiano, durante meses o semestres.

Pero ante todo habría que decir lo del chiste aquel famoso, “hablan muchos del quinto orgasmo, pero pocos lo tienen”. Así las cosas, no hay problema con las relaciones sexuales diarias, siempre y cuando hay buen conocimiento de las mismas y, más bien, si se disfruta, de tenerlas, ¡enhorabuena!

Creo haber contestado así a esta pregunta.

DECIMA PREGUNTA

Una lectora asidua de la Revista Cromos nos pregunta: ¿Cómo puedo plantearle a mi pareja un intercambio de parejas sin que se afecte la relación?

RESPUESTA

Esta diríamos que no es de sexología, es una pregunta más bien de tipo psicosexual, donde entra la relación sexual, la decisión individual, la imaginación, inclusive la diplomacia, o la comunicación y la complicidad en la pareja. Al no ser una pregunta de sexología pura y cruda, como a las que nos dedicamos en el buzón, me limitaré a decir que el hecho de tener relaciones sexuales de intercambios de pareja, al margen del tema de cada uno bajo su concepto social, moral, etc., biológicamente hablando no es nuevo. Ya en Roma, Grecia, Babilonia y los tiempos clásicos esto ocurría, y en la actualidad ocurre y ocurrirá siempre.

No entro en detalles, pero la forma más correcta para cualquier situación del área sexológica sería tener una gran comunicación y confianza, para que la complicidad de querer ser cazadores de aventuras, sea de mutuo de acuerdo y no imponiendo, engañando o con falsas seducciones. Si se va de frente cada uno podrá buscar los mares donde quiera navegar, de lo contrario, será engaño, será presión y eso no es ni relación sexual positiva, ni erotismo, simplemente negación. Espero haber respondido a esta pregunta y felices tiempos.