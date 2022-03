‘Encanto’: 5 personajes que están usando los sicólogos para hacer terapia Foto: Walt Disney Pictures

‘Encanto’, la película de Disney inspirada en Colombia, ha sido todo un éxito mundial. No solo por su historia sino por sus personajes y su canción ‘No se habla de Bruno’.

Esta canción representa cómo hay secretos familiares de los cuales no se habla y es una de las características que desatan problemas en la salud mental de las personas en el entorno familiar.

Puedes leer: 4 consejos que puedes aprovechar si tu hijo canta ‘No se habla de Bruno’

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Los integrantes de la familia Madrigal tienen dones muy particulares, todos estos llenas de magia alrededor de la casa y su historia.

Luisa es una de las hermanas que tiene como don ser la fuerte de la familia, Isabella la que aparenta perfección y, Mirabel, quien lastimosamente no tiene ninguno.

Por ello, los psicólogos han tomado estos personajes para enviar un mensaje y hacer terapia con sus pacientes.

Lorena Reyes, es psicóloga, y habló con la Revista Cromos sobre la utilización de estos personajes en esta rama.

‘Encanto’: 5 personajes que están usando los psicólogos para hacer terapia

Luisa Madrigal

Luisa, la hermana de Mirabel con su fuerza desbordante debe hacerse cargo de los oficios pesados, por su don, está en la obligación de asistir a quien lo requiera. Esto se puede ver representado a nivel emocional, donde las personas creen que quebrarse o estar cansadas no es una opción.

Isabella Madrigal

Isabella, es la joven perfectamente hermosa, aquí se representa la prohibición del error, equivocarse constituiría la pérdida de su don. Cuando en realidad ella no vive una vida tranquila porque todo el tiempo está pendiente de no equivocarse y no tiene tiempo para sus necesidades.

Pepa Madrigal

Pepa, una de las tías de Mirabel, es quien con sus emociones maneja el clima, está claro que no puede enojarse ni ponerse triste porque le “daña” el día a todos los miembros de la familia. Aquí se representa le represión de las emociones.

Mirabel Madrigal

Mirabel no encaja porque no se parece a nadie y no tiene un don, sin embargo, es la más saludable, es con quien todos se atreven a hablar y a mostrar lo que llevan dentro.

Alma Madrigal

La abuela Alma, dentro de su miedo a la pérdida y apego al pasado es una mujer que ejerce el control, la sobreprotección y la violencia de muchas maneras, pues es autoritaria. Sin embargo, cuando reconoce y habla de sus miedos y su pasado, se da cuenta de su importancia, suelta esa gran carga y comprende que el amor sana y permite libertad en todos los sentidos.

Te sugerimos: Adolescentes que se sienten solos tienen peores notas y mala salud mental

¿Por qué desde la psicología se están usando estos personajes de ‘Encanto’?

Lorena Reyes: ‘Encanto’ al ser una película tan atractiva no solo para los niños sino también para los adultos consultantes permite exponer de una manera más simple qué es lo que pasa con ellos.

“Uno le puede decir que no puedes ser Isabela la de ‘Encanto’ porque no eres perfecta o perfecto y no puedes darle gusto a todo el mundo”.

Es una manera de hacer analogía y esto permite que el paciente o consultante comprenda mucho mejor lo que uno como sicólogo quiere hacerle ver.

¿Cuáles son los problemas reflejan los personajes de ‘Encanto’ desde la psicología?

Lorena Reyes: Lo que se refleja en la película ‘Encanto’ son dificultades de expresión emocional.

“Yo no puedo cansarme, no puedo estar triste, no puedo enojarme, no puedo expresarme en realidad y generalmente lo que se hace es que como no sabemos manejar las emociones pues entonces las evitamos o simplemente las ignoramos”, dijo.

Esto puede traer consecuencias muy graves para el cuerpo, la mente, afectar el estado de ánimo y socialmente también se ve ese resultado.

“A nosotros desde pequeños no nos enseñaron que las emociones están ahí y que no hay que evitarla y ocultarlas sino que hay que gerenciarlas”.

Reprimir los problemas o emociones enferma

Lorena Reyes: Suele pasar que las personas se pongan irritables o que tienen un sentido de vacío.

“Ese tipo de sinsabores es porque tenemos cosas pendientes y vienen desde la infancia entonces los vemos reflejados en la adultez”.

Científicamente está comprobado que hay una conexión entre la sintomatología física con la emocional.

Pero aquí es importante resaltar que “estar triste no es estar enfermo. ¿Qué determina la enfermedad? la cantidad de tiempo que tú dures con una emoción o dificultad”.

El mensaje de ‘Encanto’ desde la psicología

Lorena Reyes: “Si tú no hablas de lo que sientes y no expones tus puntos de vista sino que esperas a que te digan cómo debes sentirte y actuar, vas a ser infeliz”.

Para la psicóloga hay que aprender a hablar de las emociones y normalizarlas. También permitirle a las personas sentir momentos negativos.

Leer también: Madres y trabajo: cómo trabajar junto a los hijos y no entrar en colapso