¿Eres compatible con tu pareja? 8 preguntas para saber si hay química

Como muchos sabrán, a medida que pasa el tiempo, puede que aparezcan varios baches en las relaciones, por ejemplo, sentir que tu pareja ya no te atrae, algo que evidentemente se puede convertir en todo un problema, después de todo, tú no quieres lastimar a esa persona especial, pero tampoco quieres quedarte en una relación que no te da felicidad o no te emociona.

Si algo aporta a la felicidad del ser humano, es con quien compartimos nuestra vida y cómo lo hacemos, los principios esenciales para lograrlo son la buena comunicación, intimidad, trabajo en equipo, la fidelidad, el romance, el manejo de nuestras.

¿Qué tan compatible eres con tu pareja?

Para resolver esa duda, podres responder las siguientes preguntas y conocer si se llevarán bien o no. Hay detalles que son importantes a la hora de iniciar y seguir con una relación.

1. ¿Qué aspectos consideras fundamentales en tu vida?

Conoce cuáles son las cinco cosas que son realmente importantes para tu pareja. Todas las respuestas pueden estar relacionadas a su forma de vida, a la familia, al trabajo y al dinero.

2. ¿Cómo puedo mejorar tu día?

Es importante saber de qué manera contribuir para hacer feliz a la otra persona. Es fundamental conocer los intereses y necesidades del otro y ver si es recíproco.

4. ¿Cómo te imaginas nuestra vida en cinco o diez años?

El tema de los hijos no puede ser algo de preocupación, es importante que lo tengan claro para su proyección, bien sea casarse, mudarse a otro país o incluso la cantidad de bebés.

5. ¿Qué temes del futuro?

Es importante conocer los miedos y entender mucho mejor la vulnerabilidad del otro. Cuáles son las expectativas a largo y medio plazo.

6. ¿Cuál es la relación con tu familia?

El tema de la familia puede ser un tema delicado ya que los dos tendrán que convivir con ella. Pueda que alguno no comprenda los vínculos que haya o el grado de prioridad, por ello, es importante que dialoguen sobre el tema.

7. ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de la infancia?

Preguntar sobre la niñez es importante y una vez se conoce todo sobre la familia es válido que cuestiones sobre cómo fue su infancia. Conocer los momentos felices y tristes son detalles importantes para fortalecer la confianza.

8. ¿Qué te interesa o inquieta?

Coincidir en los valores y en el tiempo de calidad juntos es importante, aunque no es necesario tener los mismos gustos o metas, es importante saber qué le gusta a cada uno y conocer sus diferencias.