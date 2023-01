Esto es lo que comunican los perros con su cola

Al igual que cualquier animal, los perros encuentran la forma de comunicarse con aquellos que no son de su especie. Las mascotas han encontrado diversas formas de expresarle a su humano lo que están sintiendo y lo que necesitan.

Por ello, al tener un canino en casa es importante informarse sobre aquello que requiere la raza que poseamos y los aspectos que debemos tener en cuenta para saber cuándo le pasa algo divertido, excitante o malo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que sepas que la cola es uno de los medios de comunicación que utiliza tu perro para expresarte lo que le pasa a él o a su alrededor. De este modo, podrás dilucidar en casa momento qué es lo que te quiere transmitir tu can.

Lo que comunican los perros con su cola

A través del portal especializado Mis animales, la experta en adiestramiento canino Laura Huelin, ha explicado el significado de algunos movimientos que los perros hacen con su cola:

Cola que se agita

Se cree que cuando un perro está moviendo la cola con entusiasmo es porque está feliz. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Existen otras razones por las que tu mascota menea la cola, por ejemplo, puede ser una señal de agresión o de calma.

Cuando la cola se mueve libremente a un ritmo pausado quiere decir que el perro se encuentra tranquilo. Pero, si la cola se mueve de forma rápida y tensa, es porque está nervioso. También, si la cola se mueve por encima de la línea de la espalda y el perro se ve en alerta, quiere decir que puede estar listo para atacar.

Cola entre las piernas

Es una de las señales que más se conocen de los perros. Esto significa que tu mascota tiene miedo de lo que pasa a su alrededor. Entre más asustado se encuentre, la cola estará posicionada más hacia la barriga.

Con este movimiento es importante que tengas en cuenta las limitaciones que puede tener cada raza. Por ejemplo, los galgos tienen más movilidad en la cola que los pastores alemanes, por lo que su expresividad de miedo se puede ver más en unos que en otros.

Cola que se levanta

Aunque la cola no se mueva, no significa que el perro no esté comunicando nada, incluso, cuando tienen el rabo levantado sobre la línea de la espalda, completamente quieto, tenso y sin movimiento, quiere decir que el perro está en alerta.

En ese momento, el canino puede estar investigando aquello que le preocupa o que le llama la atención del espacio en el que se encuentra.