Insomnio: qué es y cuáles son las causas, descubre todo sobre este trastorno aquí

En entrevista con la Revista Cromos, Lina Marcela Tavera Saldaña, neuróloga especialista en sueño, nos explica en qué consiste el insomnio, qué lo produce y cómo tratar esta condición que nos impide conciliar y mantener el sueño en las noches.

¿Qué es insomnio?

Lina Marcela Tavera Saldaña (LMTS): “El insomnio es un trastorno de sueño en el que hay dificultad para iniciar y mantener el sueño durante la noche. Se puede manifestar con dificultad o tiempo prolongado para quedarse dormido, múltiples despertares o un despertar muy temprano en el que no pueda volverse a conciliar el sueño.

Prácticamente, toda la población en su vida ha tenido insomnio y se sabe que entre el 30 y 40 % de las personas que padecen insomnio llegan a tener el síntoma de forma permanente. Debido a la pandemia, este trastorno ha ocurrido mucho más”.

¿Qué tipos de insomnio existe?

LMTS: “El insomnio se divide en dos grandes grupos: agudo, de corta duración, y crónico o prolongado, superior a tres meses. La mayoría de los casos de insomnio agudo es un síntoma secundario a un problema específico, como otras condiciones clínicas, la presencia de otros trastornos de sueño, consumo de medicamentos, consumo excesivo de cafeína, cigarrillo y alcohol. También se deben tener en cuenta situaciones de estrés como el terminar una relación, el síndrome de estrés postraumático, el duelo por la pérdida de un ser querido.

En cuanto al insomnio crónico hablamos de que es secundario a otras patologías de tipo afectivo como la ansiedad y la depresión. El insomnio, entonces, hace parte de los síntomas de estas patologías. En otros casos, se puede tratar de insomnio de tipo genético”.

¿Cuáles son las causas?

LMTS: “Hay ciertos factores que hacen que las personas estén en riesgo de padecer insomnio. Por ejemplo, padecer de estrés, el estar deprimido o con patologías afectivas, los problemas de dinero, trabajar por turnos nocturnos, tener un estilo de vida sedentario, entre otros.

Otro aspecto es el consumo de sustancias psicoactivas o de medicamentos a largo plazo. Usualmente, los pacientes se quejan de que permanecen despiertos por mucho tiempo después de acostarse, dormir por cortos periodos, pasar la noche en vela, despertar muy temprano, entre otros. Con el síntoma de que el paciente tenga dificultad para dormir, ya se hace el diagnóstico clínico de insomnio.

Otras enfermedades que pueden generar insomnio son el Alzheimer, el Parkinson, artritis, dolores de columna, fibromialgia, reflujo gastroesofágico, trastornos respiratorios, insuficiencia cardiaca o síndrome de piernas inquietas. Algunas patologías como el hipertiroidismo y la menopausia también pueden generar insomnio por la variación en las cargas hormonales”.

¿Cómo tratar el insomnio?

LMTS: “Lo primero es hacer cambios en el estilo de vida de la persona, esto incluye mejorar las prácticas de higiene de sueño. A través de esto se mejora la calidad del descanso, tanto en el insomnio agudo como en el insomnio crónico.

Lo siguiente es identificar la causa, si se tiene la causa clara se va a comenzar a trabajar en esa razón. Si es ansiedad, depresión, etc., se debe consultar a un especialista para manejar con terapia cognitivo-conductual o psicoterapia o si se requieren medicamentos para manejar el desencadenante.

Específicamente sobre el sueño, lo que mejores resultados ha mostrado es la higiene del sueño y la terapia cognitivo-conductual. Algunos medicamentos pueden ayudar a mejorar el patrón de sueño, pero casi siempre lo que se debe hacer es tratar la causa desencadenante. No tiene sentido consumir un medicamente sin que se esté tratando la causa. En el caso de los insomnios crónicos es necesario contar con la asesoría de un especialista en sueño para que el trastorno no se prolongue en el tiempo”.

¿Cuáles son los síntomas?

LMTS: “Además de la dificultad para conciliar y mantener el sueño, los pacientes pueden padecer de irritabilidad, baja energía, bajo rendimiento, problemas de memoria, entre otros. Esto puede afectar sus relaciones interpersonales y su desempeño en el lugar de trabajo o estudio”.

¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta?

LMTS: “- Realizar ejercicio.

- Disminuir el uso de dispositivos móviles dos horas antes de dormir.

- Mantener horarios para dormir y despertar.

- Evitar hacer siestas o cortos periodos de sueño, pues estos son minutos que se le restan al periodo de sueño total.

- No ingerir comida de forma abundante en la noche y evitar el consumo de alimentos estimulantes.

- Tener una rutina para ir a dormir e incluir terapias de relajación.

- Ir a dormir cuando ya haya cansancio. Muchos quieren ir a dormir muy temprano para tener más horas de sueño, pero el número de horas va cambiando de acuerdo con la edad.

- Utilizar la habitación solo para dormir.

- Evitar la automedicación para no crear dependencia a inductores de sueño. Además, este tipo de medicamentos puede generar somnolencia, es decir, un sueño que no es reparador y puede empeorar los problemas de atención, toma de decisiones, equilibrio y generar hipotensión. Algunos pueden producir disociación y generar que las personas se levanten, hagan actividades, no las recuerden y que se puedan caer.

- Consultar de forma temprana a un especialista.”