¿La diabetes se puede predecir? Esto dicen los especialistas en la salud

De acuerdo con la definición de la OPS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece “cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”.

Los primeros síntomas especialmente de tipo 2, no siempre son tan obvios. Incluso, los signos y síntomas podrían aparecer muy gradualmente y las personas podrían estar teniendo la enfermedad antes de ser diagnosticadas.

¿Se puede predecir la diabetes?

Un estudio colaborativo de varios centros españoles, en el que participan investigadores e investigadoras del CIBER de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, confirmó que existen algunos biomarcadores que podrían predecir con un análisis de sangre si se padece de diabetes.

“Sabemos que la diabetes es una enfermedad relacionada con el estilo de vida y que tiene además un componente hereditario”, señaló Mario Delgado-Velandia, investigador predoctoral de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid y CIBERESP, primer autor de este artículo.

Igualmente, señalaron que “los resultados sugieren que cuanto más saludable es el estilo de vida menor es el riesgo de diabetes y, lo más importante, que esta relación se explica sustancialmente por los metabolitos asociados al estilo de vida años antes del diagnóstico de diabetes”.

Los expertos observaron que algunos cambios metabólicos tempranos vinculados con cinco estilos de vida, actividad física, dieta, fumar, consumo de alcohol e índice de masa corporal, podrían conducir al desarrollo de diabetes tipo 2.

Según la OPS “el deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glicemia en ayunas son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes los sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable”.

Tipos de diabetes

Según los expertos, existen la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes de tipo 1 que se conoce como también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia. De acuerdo a lo indicado por la entidad mencionada “se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual.

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita”.

De otro lado, la tipo 2, es también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta “se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones”.