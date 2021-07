Lo nuevo de Instagram: así serán las “historias exclusivas”

En redes sociales han estado circulando capturas de pantalla en las que se evidenciaría que Instagram está trabajando en una nueva función para generar “historias exclusivas”. La información fue revelada por el ingeniero Alessandro Paluzzi, un experto en ingeniería inversa y conocido por encontrar desarrollos ocultos de varias aplicaciones, encontró en el código de la app esa nueva funcionalidad.

Te puede interesar: El nuevo truco de WhatsApp para descubrir una infidelidad

Instagram le confirmó al medio especializado ‘Teccrunch’ que en efecto está desarrollando dicha opción y que son un prototipo. Los creadores tendrían la posibilidad de subir contenido para su club de fans y habría una suscripción para poder acceder a dichas historias.

De acuerdo con el medio, aunque Instagram no dio muchos detalles sobre el funcionamiento de las “historias exclusivas”, en las capturas de pantalla se puede ver que los usuarios verán la opción de exclusividad y les aparecerá un mensaje que dice “solo para miembros”. Otra de las revelaciones es que este contenido exclusivo no podrá ser guardado, pues no se permitirán los pantallazos.

Los creadores podrán guardar las historias en los destacados, en caso de que sus suscriptores quieran volver a ver dicho contenido. Esta sería parte de la estrategia de la red social para ampliar las formas de monetización de los influencers y quienes utilizan Instagram como plataforma de trabajo.

Monetización como en OnlyFans

Aunque no se ha hecho un anuncio público por parte de la red, Adam Mosseri, director de Instagram ya había anticipado que se estaba trabajando en nuevas herramientas para la creación de contenido. El anuncio se hizo en la primera versión de “Instagram’s Creator Week”, un evento que tuvo lugar del 8 al 10 de junio de este año.

Lee también: ¿Quieres adelgazar? Estos son los errores más comunes al bajar de peso

Este seminario contó con sesiones virtuales para 5000 invitados, con el objetivo de darles instrumentos para seguir ampliando su base de seguidores y ayudarles a crecer. Algunas de las conferencias tenían cómo tema: entrenamiento mediático, cómo súper cargar a tu comunidad, cómo iniciar un podcast, cómo ser descubierto en Instagram y mucho más.

En ese momento, Mosseri dijo que “necesitamos crear si queremos ser la mejor plataforma para los creadores a largo plazo, un conjunto completo de cosas o herramientas que los creadores pueden utilizar para hacer lo que hacen”.

En cuanto a las herramientas de monetización, el funcionario afirmó que “[las herramientas de monetización para creadores] se dividen en tres categorías. Uno es el comercio, por lo que podemos hacer más para ayudar con el contenido de marca; podemos hacer más con el marketing de afiliación ... podemos hacer más con el merchandising. La segunda son las formas en que los usuarios pueden pagar a los creadores directamente, ya sea contenido privado o suscripciones o sugerencias, como insignias u otros productos de tipo pago para el usuario. Creo que hay mucho que hacer allí. Me encantan porque les dan a los creadores una relación directa con sus fans, lo que creo que probablemente sea más sostenible y predecible a largo plazo”. La tercera parte se concentraría en videos largos como IGTV y formatos cortos como los Reels.

Este tipo de modelos de monetización a través de suscripción ha sido popularizado por plataformas como OnlyFans y Patreon. De hecho, Twitter anunció la creación de suscripciones con su función de ‘Super follow’ (súper seguir).