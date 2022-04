Los gatos no odian el agua y otros mitos que debemos desmontar de inmediato

Elegir bien la comida para gatos es uno de los hábitos que alargarán su vida Foto: Pexels

Si tienes un gato ya debes saber que les gusta jugar con el agua que dejamos en su bebedero. Al menos al mío le gusta acercarse al chorro del lavaplatos para meter la pata o sencillamente para mojarse un poco y salir corriendo por el pasillo de la casa.

Así que empecemos por desmitificar la idea de que todos los mininos se pusieron de acuerdo para odiar el agua, aunque es cierto que les fastidia cuando los rociamos con un atomizador para disuadir un comportamiento. El experto Carlos Rodríguez en su libro El encantador de gatos sostiene que la clave a la hora de bañar al peludo bigotón es ir acostumbrándolo al agua desde que son pequeños. “¡Los gatos no odian el agua… odian lo que no conocen!”, se lee en una página del texto.

No es que, de un momento a otro, los gatos acepten felices la idea del baño esporádico. Siempre les costará este ritual que se debe hacer en caso de suciedad extrema o cuando el veterinario lo estipula para tratar enfermedades cutáneas.

Los gatos son tan independientes que pueden prescindir de bañarse a menudo.

¿Los gatos necesitan de la compañía de otro gato?

Esta es una de las dudas frecuentes, quizás un poco estimuladas por la creencia de que dos son mejor que uno para que se hagan compañía. Carlos Rodríguez informa: “Los gatos no son animales que necesiten convivir en grupo o manada, como le sucede al perro… El felino de casa puede tener una plácida vida sin la necesidad de compartir su espacio con otro congénere, sea del sexo que sea”.

No obstante, para aquellos que quieran un gato más, el autor citado propone pensar una cuestión antes de dar el sí: “En el caso de plantearnos la incorporación de un minino más a nuestro hogar, una de las primeras razones suele ser que nuestro primer gato pasa demasiado tiempo solo… ¿Y qué? En la mayoría de los casos, un gato único en el hogar no tiene necesidad de compañía felina si los propietarios le aportan suficientes estímulos en el tiempo en el que comparten el hogar; lo que suele suceder es que los felinos acaban formando en demasiadas ocasiones parte del mobiliario. Los dueños tienen poco tiempo, llegan cansados a casa, piensan que el gato es más autosuficiente de lo que realmente es… y no interaccionan con el animal”.

Los gatos y los viajes en guacal ¿batalla perdida?

Para los felinos es una tortura salir al veterinario o a un destino distinto a su hogar arraigado. Tener un viaje tranquilo en el guacal parece una quimera. Para mí es algo tormentoso, mi gato se pone tan ansioso que ha llegado a lastimarse la nariz intentando salir por uno de los minúsculos orificios del guacal.

Carlos Rodríguez tiene una recomendación para hacernos. Según él, se pueden acostumbrar a los viajes en las cajas diseñadas para ellos. “Para ello lo dejaremos abierto en casa, lo rociaremos de feromonas, permitiremos que ese artilugio pueda ser considerado como un lugar cómodo y seguro para él. Es necesario hacer esto antes de plantear el viaje o la primera visita al veterinario, al menos durante unos días, una semana… Posteriormente le acostumbraremos al coche, para ello el primer recorrido será corto, muy corto: por ejemplo, desaparcar y volver a aparcar el coche; está claro que aceptará de mejor grado esa corta maniobra”.

Para ir al veterinario, el especialista español aconseja, cuando el gato está recién llegado al hogar, “realizar un par de visitas en las que no tuviera que ser vacunado ni manoseado en exceso; unas visitas de exclusivo reconocimiento y aceptación del territorio hostil. Es un poco pesado, pero resulta efectivo para toda la vida del gato al que hemos adoptado”.