Netflix: 5 películas que no debes dejar de ver en este enero

No eres el único al que le cuesta elegir qué ver: todos recorremos el extenso catálogo de las plataformas de entretenimiento y algunas veces nos perdemos entre tantas opciones. Como seguramente muchos títulos han pasado desapercibidos, para ayudarte a elegir, hemos hecho una lista corta de producciones que acaban de estrenarse, y otras que, si aún no has visto, no te debes perder.

El páramo (2021)

En medio de un paisaje aislado viven una madre y su hijo. Una noche, un visitante les cuenta la leyenda de una criatura errante y desconocida que vaga por el mundo y se alimenta del miedo humano. Es un thriller situado en el siglo XIX que se teje entre las supersticiones de la época. El misterio y la sugestión pondrán a prueba la tenacidad de estos dos habitantes, e inquietará a la audiencia. Con Inma Cuesta, Asier Flores y Roberto Álamo.

La hija oscura (2021)

Es una historia de drama y tensión que narra cómo una profesora de universidad (Olivia Colman) enfrenta su pasado después de conocer a una mujer más joven (Dakota Johnson) durante sus vacaciones en Italia. Su obsesión poco a poco revela detalles de su relación con la maternidad.

Sus paisajes y hermosas locaciones contrastan con la inquietante historia. Es el debut como directora de Maggie Gyllengaal y está basado en el libro de Elena Ferrante del mismo nombre.

Tick, Tick…Boom! (2021)

Esta película musical, basada en la vida del compositor, escritor y director de Rent Johnatan Larson, es protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Lin-Manuel Miranda. Su título revela el diálogo interior de un creador como Larson y su presión de crear algo valioso y grande “antes de que el tiempo se acabe”.

Además, incluye varias secuencias musicales excepcionales, y a su vez revela la relación de la creatividad con el amor y la amistad.

Dumplin’ (2018)

Jennifer Aniston interpreta a una antigua reina de belleza de una pequeña ciudad en Estados Unidos cuya hija está a punto de entrar a concursar en un reinado para mujeres de tallas grandes.

Los estándares y expectativas de Aniston se ven cuestionados en este drama cómico, mientras se desarrolla una historia sobre la autoestima y el amor entre una madre y su hija. Reafirma un mensaje de aceptación del propio cuerpo, y aparece en la categoría “películas para sentirse bien”.

La mujer en la ventana (2021)

Una mujer confinada en su casa por sufrir de agorafobia ve por las ventanas de su casa en Nueva York. La mujer, interpretada por Amy Adams con una excelente actuación, es testigo de situaciones inquietantes que empiezan a ocurrir en la casa de sus nuevos vecinos.

Un thriller de tensión y excelente fotografía son la puerta para conocer el mundo interior de la fobia de la protagonista, que pondrán en duda su percepción de la realidad.