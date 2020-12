No renuncies a tu cabello crespo: 5 looks para renovarte en este fin de año

Atrás quedó el pasarse horas y horas alisando nuestras melenas con el secador o la plancha de pelo. El cabello crespo se ha consolidado como tendencia en este año y estos cortes lo afirman.

El cabello crespo, ondulado o rizado se ha consolidado este año como tendencia y así lo van a seguir haciendo, con nuevos cortes y posibilidades, en 2021. Si todavía eres de las que no sabe controlar los rizos, ¡Toma nota de nuestros consejos y ya no volverás a hacerlo! Y es que los cabellos crespos presentan siempre una imagen fresca, potente y poderosa y ahora es el momento de sacarle el máximo partido, no solo con los cortes, sino también con cuidados para potenciar su belleza.

Hay muchos tipos de rizos, y su forma viene condicionada por la que toma el folículo en el cuero cabelludo, y cuánto más ovalado o plano es, más rizado se vuelve el pelo. “La clave para que luzcan bonitos y elásticos es la hidratación y la nutrición. Mascarillas y sérums o cremas para rizos son la solución”, explica el peluquero Rafael Bueno, de Málaga.

Se llevan los cortos con rizo y forma redondeada que recuerda mucho a los cortes de los 70. “Los rizos enfatizan aún más su volumen con estos cortes redondos a los que se les puede añadir flequillo.

Es ideal para rizos muy marcados, además al llevarse en corto no se estiran por la acción del peso y el resultado es todavía más setentero” asegura Raquel Saiz de Salón Blue.

Después de años en los que corto era sinónimo de aburrido, los rizos están explorando sus diferentes contornos, sobre todo con los looks más cortos, mucho más marcados que con los lisos para hacer más patente el juego geométrico.

“Una de las formas estrella para llevar los rizos cortos son los contornos triangulares, con los que el volumen queda en la parte superior y los laterales y la nuca queda despejada. Un look muy ochentero y también muy fácil de llevar”, afirma M.ª José Llata.

Si no estás muy convencida con los cortos, pero tampoco con los largos, el bob es la mejor opción porque reúne todas las opciones de las melenas midi o largas y favorece mucho más el rostro.

“Los bobs rizados son ideales para todos los rostros. Si deseas opciones más osadas y tu rizo es abierto, un bob por debajo de la oreja puede ser tu corte perfecto. Si tienes el rizo más cerrado, entonces un bob por la barbilla o incluso un lob, te verás muy bien” aconseja Gonzalo Zarauza.

Shaggys en todas las longitudes. Las capas también están de vuelta y traen consigo movimiento y frescura. Por eso, los shaggys son uno de los cortes estrella para el pelo rizado.

“Este corte se está convirtiendo en el favorito de las celebrities con el pelo rizado y, aunque en la mayoría de los casos lo llevan por los hombros, también se puede hacer con melenas más largas. Las capas evitan que el peso estire el rizo y ayudan a que las melenas se vean vitales y con volumen”, recomienda Manuel Mon.

Los recogidos en las melenas rizadas tienen un resultado siempre especial, los mechones sueltos recrean a la perfección el efecto messy o despeinado que puede ser tan romántico como fresco.

“Con las melenas rizadas se pueden realizar recogidos que con otro tipo de pelo son más difíciles de conseguir. Uno de mis favoritos es una coleta baja bien tirante en la parte de la cabeza, con un rizo bien abundante y con volumen en la parte que cae. El contraste de texturas y volúmenes es lo que lo hacen tan sofisticado”, propone Felicitas Ordás.