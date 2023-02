Nombres para gatos machos: 8 ideas con su significado para ponerle a tu mascota

Cuando llega un gato a nuestro hogar queremos brindarle todo el amor posible. Los cuidados de una mascota son fundamentales para que se mantengan saludables y felices. Además, esto incentivará el vínculo entre humano y animal, forjando una relación estrecha entre ambos.

Si estás pensando en adoptar un minino, lo recomendable es que pienses en el nombre que le vas a poner. Para ello, puedes tener en cuenta su raza, el color de su pelaje u otra característica que lo haga único entre los demás.

Cabe recordar que los mininos aprenden con mayor rapidez los nombres cortos y que, preferiblemente, no tengan más de 3 sílabas. También, cuando hayas decidido, tu y los miembros de tu familia, deben recurrir a la repetición para que lo asimile.

Así mismo, debes saber que el nombre que escojas no debe parecerse a una palabra que uses para entrenarlo a hacer determinada acción, así, no se confundirá. Teniendo en cuenta lo anterior, en Cromos te brindamos algunas ideas para que nombres un gato macho.

Los gatos prefieren nombres cortos y sonoros. Foto: Pexels

Nombres para gatos machos

El portal especializado Soy un gato ha listado algunos nombres que podrían gustarle a tu minino. Varios de ellos son:

Mate: es una variante del gatos sociables y muy expresivos. es una variante del nombre Mateo. Tiene su origen en el idioma hebreo y significa “el regalo de Dios”. Suelen sersociables y muy expresivos.

Presley: viene del inglés antiguo presley , que significa “de la pradera del sacerdote”. Es el apellido del legendario cantante de Rock and Roll Elvis Presley y suelen ser gatos audaces y valientes.

Adam: este nombre es de origen hebreo, ya que es la versión inglesa de Adán, que significa “hombre” o “rojizo”.

Lennon: se usa habitualmente como nombre de gato masculino. Es el apellido del famoso cantante de los Beatles y tiene origen inglés. Viene del irlandés y su significado es “amante”.

Sheldon: muy conocido por ser el The Big Bang Theory . El significado de este nombre es “valle con lados empinados”. También es apropiado para gatos sociables y que les gusta explorar. muy conocido por ser el nombre de uno de los personajes principales de la serie. El significado de estees “valle con lados empinados”. También es apropiado parasociables y que les gusta explorar.

Mustafá: es un nombre turco y árabe. En la cultura musulmana, es una de las denominaciones con las que es llamado el profeta Mahoma, por lo que significa “el elegido”. También, es un nombre que llevaron cuatro sultanes del periodo otomano.

