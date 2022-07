Nuevo estudio desmiente mitos sobre el orgasmo femenino

Un reciente estudio científico dio nuevas luces sobre uno de los temas más fascinantes del mundo de la sexualidad, el orgasmo, específicamente, el femenino. La investigación en cuestión derriba algunos mitos sobre cómo realmente funciona.

Lee también: ¿Qué quiere decir queer? Personas que trascienden al género binario tradicional

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Un grupo de científicos de la Universidad de Ottawa observó las respuestas psicológicas del orgasmo femenino para un estudio que fue publicado en The Journal of Sexual Medicine, para empezar, los gemidos no son una señal de placer.

De acuerdo a lo reportado por The Daily Mail, los investigadores encuestaron a 637 mujeres de distintas edades para un cuestionario sobre sus experiencias frente al orgasmo, también se les pedía enlistar diferentes respuestas físicas y emocionales que hayan tenido al alcanzar el clímax sexual.

En la encuesta se incluyó una lista de múltiples respuestas para que las personas marcaras, por ejemplo: “temblando”, “estremeciendo” y “pulsando”.

A los participantes también se les pidió nombrar la sensación principal que sentían durante el orgasmo y gemir no fue una de ellas.

En vez de eso, los científicos encontraron que una “satisfacción placentera” fue la más común, mientras que “intimidad emocional” y “fuertes sensaciones” fueron los efectos menos reportados.

Entonces los investigadores concluyeron que “gemir” debía ser una medida eliminada, agregando que: “Todos los demás elementos parecen estar relacionados con respuestas involuntarias que ocurren a lo largo de la experiencia del orgasmo”.

Amy Elizabeth Webb, experta en datos e investigadora líder de este estudio, explicó que el principal objetivo de la investigación era entender mejor cómo los orgasmos femeninos funcionan y derribar la desinformación.

La especialista también mencionó: “El orgasmo, sobre todo en mujeres mayores, se mantiene como un aspecto pobremente entendido de las respuestas sexuales femeninas, en parte por la falta de medidas de autoinforme validadas”.

Para concluir, Webb explicó que estos datos podrían ayudar a las mujeres que tengan problemas para llegar al clímax durante las relaciones sexuales.

La brecha de orgasmo entre mujeres y hombres

Para tener presente, de acuerdo con un reciente estudio publicado por la Academia Internacional de Investigación Sexual, los hombres alcanzan el orgasmo el 85% de las veces cuando tienen relaciones sexuales, mientras que las mujeres solo lo logran el 75% de las veces.

Sin embargo, es de tener en cuenta que las mujeres que tienen sexo con hombres llegan el 63% de las veces, la brecha se amplía cuando se trata de una primera conexión, es decir, el 80% de los hombres se vienen, mientras que las mujeres solo el 40%.