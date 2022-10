Cinco señales con las que tu pareja te avisa que no quiere seguir contigo

Las relaciones de pareja son complejas y cada una tiene una historia diferente. En los primeros meses se quieren llamar a cada rato, las salidas son más seguidas y los encuentros íntimos también, pero cuando la relación está consolida después de varios meses entonces empiezan las peleas, las críticas, ya no se llaman y la llama de pasión se esfumó.

Aunque sigues apostándole al amor, pero sientes que tu hombre no está en la misma sintonía y que en cambio estás dando el 100% y no recibes nada a cambio, pero aun así no quieres tomar la decisión de acabar todo.

Entre más tiempo llevan de relación, más probable es que aparezcan problemas en la cama. Foto: Pexels - Yan Krukov - Pexels

Descubre en estos comportamientos si tu hombre ya no quiere estar contigo.

5 señales de que tu pareja ya no quiere estar contigo

1. El afecto y cariño se esfumaron:

En los últimos meses has notado que tu pareja ya no te habla como antes, las muestras de cariño y los detalles se esfumaron, además los besos ya no son los mismos. Notas que la forma en que te mira en distante, no te toma de la mano y sus frases ya vienen acompañadas con un, “Te quiero” o “Amor”,

2. Los planes se acabaron:

Antes salían entre semana, después del trabajo y te invitaba a ver una película o a un buen restaurante, pero ahora siempre está ocupado o tienes cosas que hacer o está cansado y quiere irse a dormir. Sin embargo, si un amigo lo invita a fuera de casa entonces es el mejor plan para él y a ti te excluye.

3. Ya no hay contacto físico

Los encuentros íntimos son pocos y se han reducido con el pasar del tiempo. Y solo te busca para desfogarse, pero no sientes lo mismo que antes, estos encuentros solo se llaman ‘desfogues’ porque la pasión se ha ido y la llama cada vez de apaga.

4. Ya no le interesan tus problemas

Tus problemas en el trabajo con amigos o con tu familia ya no le interesan, es más se aburre de escuchar y prefiere ver televisión. Te tratará de loca o que simplemente eres la responsable de todo lo que te sucede,

5. Hay peleas, críticas y reproches

Otra de las situaciones más recurrentes cuando sabes que no están en la misma sintonía es que siempre hay peleas, críticas y reproches. Utiliza lo que dices para pelear y atacarte, además de ver tu reacción, además esto lo justifica para alejarte de ti y no hablarte.

