La psicóloga clínica Magdalena Pulido más conocida como ‘Maggie’, especializada en depresión y ansiedad nos cuenta más de este tema recurrente en el mes de diciembre y en épocas decembrinas

Maggie es creadora de un podcast “En sesión con Maggie” el cual está disponible en Spotify y cuenta con capítulos nuevos todos donde se discutirán, con casos de ansiedad y depresión del día a día y tips, herramientas y nuevas perspectivas para abordarlos con un toque de humor y mucha realidad en conversaciones entre amigos.

La especialista nos comentó qué es la depresión navideña

¿Qué es la depresión navideña?

Es un estado de tristeza profunda y de melancolía cuando llegan las fiestas decembrinas, es un síndrome que no encontramos como tal en los manuales de enfermedades mentales, pero que cabe dentro de lo que sería una depresión reactiva a la situación navideña, por el cual muchos pacientes consultan y que si tienes predisposición o como tal un Trastorno de Depresión significa un alto riesgo de recaída.

¿Cómo superar la depresión en Navidad?

Date permiso para sentir: Ten en cuenta que es normal sentir tristeza y dolor, pero sobre todo recuerda que está bien y es necesario tomarse un tiempo para llorar o expresar tus sentimientos. No te fuerces a fingir ser feliz solo porque es la temporada navideña. Acepta: en vez de fingir una sonrisa y escondernos detrás de torres de regalos, una forma de alejarse de la depresión navideña es: “aceptar tu propia situación tal y como es”, empieza por descubrir cuál es la causa por la cual te sientes mal en Navidad, y a partir de ahí mira cómo lo puedes “gestionar” Apóyate en amigos y familiares: Reconoce las personas que a tu alrededor tienen creencias saludables sobre la navidad y la vida, de tal forma que te ayuden en su escucha y que no juzguen lo que te esta pasando. Deja a un lado las diferencias: Aceptar a tus familiares y amigos tal como son, incluso si no cumplen con todas sus expectativas, te dará mucha paz a ti. Conectar. Si te sientes solo o aislado, busca la manera de participar en eventos comunitarios, religiosos o sociales. Muchos los puedes encontrar en sitios web. Ayudar: Ofrecer tu tiempo como voluntario, hacer algo para ayudar a otros también es una muy buena manera de levantar el ánimo y ampliar tu círculo de amigos. Aplica dosis de realidad: Sé realista, la navidad no tiene por qué ser perfecta, ni una copia de navidades de película, o de navidades pasadas.

Diseña un presupuesto y síguelo: Antes de hacer tus compras, decide cuánto dinero puedes gastar, no intentes comprar la felicidad con una montaña de regalos, porque no lo hace. Ahora, ¿no hay dinero?, obsequia regalos caseros, comparte tu tiempo mediante juegos y actividades, y si hay dinero… ¿pero quieres cambiar el ambiente navideño? pues también vale intercambiar cartas, hacer intercambios de regalos, que el centro de nuestra navidad no sea lo material sino el compartir con nuestra familia. Planifica estas fechas: Organiza tu calendario, pero primero define el centro: tu bienestar y el de tu familia nuclear. Decir NO también es válido en Navidad: Es mejor un no a tiempo que el nivel de estrés que sufrirás al decir que si a algo que no puedes hacer o con lo que te sentirás mal. No abandones los hábitos saludables: Abandonar por completo tus hábitos saludables, comiendo y tomando en exceso, sólo aumentará el estrés y la culpa. Recuerda descansar y dormir de manera saludable. Concédete descansos: La navidad es una época para compartir con los otros, pero nadie dijo que es la época para abandonarte, haz espacios para ti.

¿Por qué la gente se deprime en diciembre?

- Duelos por ser querido: Una de las causas que encontramos más frecuentemente es el duelo por un ser querido. En estas fiestas, se nota la ausencia de la persona que ha muerto. Esta sensación es muy fuerte el primer año, es muy importante que busques ayuda profesional si se ha prolongado más que esto.

- Extrañar personas: Porque se han distanciado, ya sea a causa de peleas, separaciones o porque viven lejos. Y aquí se añaden sentimientos de culpa y soledad, lo que hace que se pronuncie el cuadro depresivo.

- Añoranza de otros tiempos: Realizamos procesos de idealización del pasado, teniendo la sensación de que antes todo era maravilloso, cuando en realidad no era así, pero hoy es lo que filtra tu pensamiento.

- Incremento de la ansiedad : Estrés y niveles de ansiedad altos que produce el encontrarse con familiares u otras personas con las que tienen o han tenido algún conflicto, o de quienes se te sientes evaluado o juzgado.

- Balances de fin de año : La cercanía del fin de año, invita o presiona a hacer un balance del año y a menudo el balance no es positivo, o como lo imaginamos.

- Mandato de ser feliz : Es la “obligación” de que en estas fechas debemos ser felices. Todos los medios y las redes sociales crean la idea de que: “todo el mundo” es feliz y lo que tu sientes es: “Todo el mundo es feliz, menos yo”, lo que agudiza el cuadro depresivo.

- Consumismo: Presión que impone el mundo en términos de compras, la publicidad nos bombardea y el estar atravesando una situación económica difícil hace que te sientas mal por no poder comprar esas cosas, y es que pareciera que comprar es “lo que toca” hacer para traer felicidad en estas fechas.

¿Cómo pasar la Navidad en soledad?

- Tener claro que tú eres suficiente: pensamos que podemos ser felices solo si alguien está allí valorandonos o dándonos su aprobación, no es cierto que tú eres suficiente, no necesites de otro para que te ayude a ser feliz.

- Crea rituales: Los seres humanos extrañamos mucho los rituales, nos hacen sentir parte de, ten en cuenta que tú los puedes crear, y esa es la invitación: crea tus propios rituales para ese día.

- Piensa en quien sí: muchas veces esta soledad es autoimpuesta, es decir no se trata de que estés solo sino que las personas que están a tu alrededor no son con las que deseas compartir, pregúntate: ¿qué pasaría si las acepto?, ¿si me doy el permiso de conocerlos de verdad desde la aceptación?

- Encuentra tu clan: no imaginas cuantas personas en navidad están buscando con quien pasar la navidad, puedes apuntarte a eventos online, cenas online

- Busca ayuda profesional: si la soledad es algo que sientes que no llevas bien y quizás se agudiza en fiestas como navidad, entonces presta atención a buscar ayuda psicológica, detrás del no disfrutar de espacios de soledad se puede esconder un trastorno de ansiedad, un trastornos de depresión, traumas no procesados, déficit en habilidades sociales, entre otros.

¿Qué emociones provoca la Navidad?

Cada persona define la Navidad según su historia de vida y de aprendizajes, por tanto esa historia definirá en gran parte qué es la navidad para esa persona y de allí vendrán las emociones, es decir la navidad por si no genera ninguna emoción, ni buena ni mala, lo genera es la idea que en mi cabeza he construido de navidad. Si la idea de navidad es que “sólo podré ser feliz en esa fecha si estamos todos reunidos alrededor de muchos regalos”, y esa idea la establezco como una idea fija y absoluta, entonces cuando falta un familiar, se da una “disonancia cognitiva” esto quiere decir que mi realidad no cuadra con una idea fija (creencia) que poseo, esta disonancia genera sentimientos de tristeza, miedo, frustración, etc.