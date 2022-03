¿Qué hace a una mujer atractiva?

Mujeres no subestimen a los hombres con el pensamiento de que sólo lo físico importa, porque hasta la mujer más hermosa puede, con el tiempo, volverse aburrida e irritable.

Es importante tener en cuenta que la belleza física no es la única arma de conquista. Las cirugías plásticas, la ropa, y los accesorios no siempre hacen a una mujer irresistible. Hay características de la personalidad que también resultan tan cautivadoras como un buen cuerpo, o un rostro armonioso.

Consultamos a la psicóloga clínica y de familia Adriana Chaves quien nos ayudó a identificar aquellas cualidades que pueden volver a una mujer normal en una irresistible. Aquí les dejamos sus consejos:

• Buen humor

La capacidad de divertirse y reír es una de las cosas que más valoran los hombres y sobre todo si vienen de las mujeres que les interesan. Por lo que es bueno dejar de lado esa cara larga y enojada y disfrutar de la compañía de las personas que tienen al lado.

• Conversadora

Una mujer que pueda disfrutar de una buena charla sin necesidad de estar peleando o poniéndose a la defensiva, que sea capaz de defender su postura sin ser ruda o llegar a agresiva. Es mejor que tenga una actitud más comprensiva y más tolerante frente a las opiniones ajenas.

• Un mundo propio

Aquella mujer que no necesita basar su vida en una relación sentimental, sino que tiene sus propios proyectos, objetivos y metas, los cuales quiere compartir con su pareja sin necesidad de que ella sea su vida.

• Que respete los espacios

Una mujer que tenga sus espacios personales y de igual manera pueda respetar el de su pareja, sin necesidad de estar todo el tiempo pegada a él.

• Ternura

Una mujer que pueda explorar su feminidad sin sentirse débil o vulnerable, sino que pueda ser muy cariñosa y amorosa.

• Nada de “supermujeres”

Son aquellas que pueden con todo solas y que prácticamente no necesitan un compañero, lo que no está mal, pero las personas perfectas no existen, así que déjense ver tal y como son, con sus defectos y sus cualidades, no pretendan ser perfectas, porque es más posible que un hombre salga corriendo al ver que una mujer no necesita a nadie en su vida.

• Buena autoestima

No hay cirugía, gimnasio o dieta que valga si una mujer tiene su autoestima en el piso, por lo que hay que mirar primero qué concepto se tiene de sí misma y empezar por mejorarlo. La seguridad y el amor propio son infalibles ante los hombres.

