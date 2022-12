¿Qué significa hablar con tu mascota?

Lo que nosotros interpretamos como amistad para nuestra mascota quizás son estímulos o señales verbales y no verbales que despierta en ellos emociones, o reacciones fisiológicas positivas como excitación y demás reacciones propias del organismo cuando ha sido estimulado.

Los alimentos tradicionales para mascotas, aunque con muchas variaciones, suelen tener los nutrientes necesarios para el animal. Además, cumplen estándares de sanidad que previenen afectaciones en su salud. Foto: Pixabay

Por ejemplo: cuando llegamos a casa tristes por algún acontecimiento nuestra mascota probablemente nos reciba moviendo la cola y lamiéndonos, esto podría ser interpretado por nosotros como un gesto de amor y amistad, pero realmente lo que la mascota está dándonos a entender es que por fin tendrán acceso a comida, bebida, juego y afecto.

Mario Fernando Velásquez. Psicólogo, magister en administración de la salud, máster en análisis funcional del comportamiento, máster en terapia conductual y contextual, representante del campo clínico de Colegio Colombiano de Psicólogos - COLPSIC de valle y suroccidente en entrevista con la revista Cromos nos cuenta más de este tema de comportamiento entre humanos y mascotas.

¿Por qué hablamos con nuestras mascotas?

En ocasiones tendemos a humanizar a nuestras mascotas, las tratamos como amigos, como hijos o como hermanos, lo cual nos lleva a ignorar que si hay algo que nos diferencia de los animales no humanos es la carencia de una conducta verbal, pues ellos no se expresan con palabras como nosotros, por lo tanto, cuando hablamos con nuestra mascota es una comunicación un tanto infructuosa puesto que ellos no nos van a entender todo el discurso verbal.

Nuestras mascotas perciben mediante sus sentidos cambios hormonales en nosotros, quizás también podrían entender señales no verbales de los humanos además de comandos cortos como ¡hey!, ¡vamos!, ¡la pata!, ¡quieto! Etc… pero no comprenderán frases largas y complejas, por lo que una charla larga de cómo nos fue en el día será muy complicado que nos entiendan, o por lo menos aún no se ha podido concluir con esto en la literatura científica.

Por ejemplo: después de terminar una larga jornada laboral sacamos a pasear a nuestra mascota y comenzamos a preguntarle o hablarle de cuestiones propias de nuestra vida, tras esta charla lo que recibimos de nuestra mascota es su compañía incondicional y su silencio interpretado quizás por nosotros como la validación emocional de lo que sentimos, entonces al hablar de nuestras preocupaciones y no recibir reproche o crítica alguna terminamos sintiéndonos bien y desahogándonos pesando erróneamente que nuestra mascota ha comprendido todo lo que hemos expresado con palabras y por esa razón lo seguimos repitiendo en nuestras vidas.

¿Es bueno hablarles a nuestras mascotas?

Quizás hablarles a nuestras mascotas tendrá un efecto positivo dependiendo de la creencia que vaya detrás de esto. Por ejemplo: Si pensamos que nuestra mascota es un confidente pues nos generará tranquilidad, pero insisto será solo una conversación sin que la mascota entienda.

Es más provechoso preocuparnos por entender su especie, su comportamiento y los cuidados que debemos tener con ellos.

Por ejemplo: educar a nuestra mascota en temas como hacer sus necesidades fisiológicas fuera de casa, que permanezca quieto antes de pasar la calle, que ante un comando especifico evite morder a otros perros o niños, que pueda caminar a nuestro lado, que pueda comportarse de manera adecuada en diferentes contextos como centros comerciales, parques infantiles, el cuidado que debemos tener en su salud física, como que tenga su esquema de vacunas completo, que visite al veterinario frecuentemente, que lo podamos llevar a la peluquería para mantenerlo limpio, que podamos distinguir entre una buena y mala nutrición entre otras cosas que son más importantes, que pensar en que mi mascota es mi confidente.

Creo que la verdadera amistad entre un humano y su mascota radica en conocer su raza, los aspectos filogenéticos y ontogenéticos de su comportamiento y permitirle una mejor vida a nuestro lado.

¿Nuestras mascotas nos entienden?

Nuestras mascotas comprenden comandos simples con palabras o gestos humanos, comandos que en muchas ocasiones pueden ser funcionales y que incluso pueden salvarles la vida como por ejemplo: ¡Quieto!, ¡camina!, ¡echado!, ¡Suelta!, ¡junto!, ¡vuelta! Etc. pero conductas verbales complejas como las largas conversaciones con nuestra pareja o amigos serán muy difíciles de comprender por parte de nuestras mascotas.

No podemos caer en el error de humanizar o antropomorfizar al animal. Lo que si van a entender es el cuidado integral que nosotros tengamos para con ellos.