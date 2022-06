Relaciones de pareja sanas: 5 características básicas ¡Toma nota!

“Extrañarse, admirarse y conectarse emocionalmente son algunas de las variables que se convierten en los pilares para la construcción de una relación sana que no solo se basa en el amor romántico”, comentó la psicóloga y terapeuta de pareja Lorena Polanía.

Según Polania, actitudes como controlar al otro, no respetar sus espacios personales o pensar que la pareja lo es todo pueden contribuir a afectar una relación que eventualmente podría terminar.

Para la especialista, el amor romántico ha sido una creación cultural que ha permeado la historia de la humanidad por generaciones; creer que las relaciones de pareja son idílicas y que el amor todo lo puede se convierte en el causante de la gran mayoría de crisis en las parejas que se estrellan con una dura realidad.

“Nos han vendido el amor como un absoluto, una idea de que el amor romántico lo es todo y que amar es ceder y sacrificar. No digo por esto que el romanticismo no sea algo bueno, pero no se trata de sacrificar, de sufrir por mantener a alguien más a nuestro lado sino de tener consciencia en el amor y construir desde lo sano”, afirma, Polanía.

En este sentido, la experta señala que la gran mayoría de las parejas tienen conflictos porque no construyen desde lo sano sino desde el mismo amor romántico.

“Por ejemplo, pensar que esa persona es todo mi universo, desconociendo las amistades o la relaciones con familias extensa, pensar que la pareja se puede controlar por el miedo a perderla o no respetar al adulto que está junto a nosotros son algunas de las problemáticas que se identifican en las parejas”, explica Polanía.

5 características para tener una relación sana:

Extrañarse mutuamente: las dos personas de la relación deben contar con espacios individuales que les permita un desarrollo personal y conectarse consigo mismo, en esa misma individualidad pueden darse ese espacio para extrañar al otro y desearlo, así cuando sea el momento de estar juntos cultiven el jardín para que las mariposas del amor se mantengan vivas.

Admirarse mutuamente: de acuerdo con Polanía, para poder construir una relación sana es clave admirar a la pareja, reconocer sus capacidades y entender que es un ser humano autónomo, que tiene su propia vida y que eso es digno de admiración fortalece la construcción de pareja.

Conectarse emocionalmente: la conexión emocional se relaciona directamente con el disfrute mutuo, no solo desde el ámbito sexual sino también de la diversión, de reír juntos y de permitirse momentos de placer lejos de lo cotidiano.

Ser creativos: la cotidianidad y la rutina pueden afectar duramente las relaciones de pareja y el estímulo repetido deje de ser novedoso y caiga inevitablemente en el aburrimiento. En este sentido, las parejas necesitan tener esos espacios que despierten estímulos, que les permita ser creativos y estar abiertos a nuevas experiencias para, c omo se dice popularmente, mantener la llama viva.

La relación debe ser de adultos: para que una relación sea sana, se necesita ser una pareja de pares adultos que sean maduros emocional y psicológicamente, que no le teman al conflicto y que estén en la capacidad de expresar lo que necesita y piensa cada uno para poder construir lejos de los vestigios infantiles y más desde la adultez.

“El amor no tiene que ser sufrimiento, una pareja sana y estable es aquella que no se hace falsas expectativas, que tenga los pies en la tierra y que tenga en cuenta las anteriores variables con espacios individuales, generando conexiones emocionales y fortalecer una relación de adultos conscientes que se aman y se admiran mutuamente”, concluye la experta.

