Semana Santa: 5 destinos imperdibles para viajar en carro

Viajar al interior del país, además de ser un plan que le permitirá conocer nuevos destinos en Colombia, también es una oportunidad para contribuir al impulso de la economía nacional, dado que el valor agregado de alojamiento y servicios de comida creció un 59,7% en comparación con los resultados del 2020, de acuerdo con datos compartidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“Para pasear por Colombia durante la cuaresma, se recomienda viajar en un vehículo particular, ya que podrá conocer cada lugar y apreciar las manifestaciones religiosas sin estar pendiente del itinerario. Ahora, si no es propietario de un vehículo, no se preocupe porque existe la opción de alquilarlo, lo que le permitirá ahorrar dinero ya que podrá dividir los costos entre los integrantes”, explicó Martha Rey, cofundadora de Alkiautos.

Aunque el destino lo determina el gusto de los viajeros, los que prefieren el turismo religioso para estos días de Semana Santa ,podrán hacerlo con estos 5 recomendados en Colombia:

Top 5 de destinos religiosos

Bojacá: en este municipio de Cundinamarca, ubicado a 40 kilómetros de Bogotá, podrás visitar el santuario de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá. A su vez, podrás movilizarte al Parque Arqueológico Piedras de Chivonegro y caminar a través de los caminos en piedra y las casas aledañas que tiene esta zona del país.

Una vez concluyas el recorrido por este territorio, se recomienda que visites en carro los municipios cercanos, entre los que se encuentran Zipacón, Tena y Anolaima.

Popayán: conocida como la ‘ Ciudad Blanca ’ y la capital del Cauca, cuenta con una de las fiestas religiosas con mayor trayectoria del país y declarada por la Unesco como Patrimonio Inmaterial . Si visitas esta ciudad en Semana Santa podrá participar en cinco procesiones diferentes: Virgen María, Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección.

Santa Cruz de Mompox: en este municipio, ubicado en el departamento de Bolívar, podrás participar de diferentes procesiones que se caracterizan por su musicalidad a la hora de representar cada uno de los momentos que vivió Jesús en el Viacrucis . Estando allí, también podrás conocer la arquitectura colonial y el arte de la filigrana en oro y plata, y recorrer las ciénagas cercanas.

Si en esta ocasión estás buscando un destino con playa o paisajes inolvidables, la mejor opción es recorrer el Caribe colombiano en carro, a través del corredor vial conocido como Troncal del Caribe, que conecta al departamento del Magdalena (Santa Marta) con La Guajira (Riohacha), mientras disfrutas de la vista al mar.

El Triángulo del Café o Eje Cafetero, una zona conformada por los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Si eliges este destino, no dudes en pasar por Armenia, Quimbaya, el Parque del Café, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Bioparque Ukumarí, Manizales, La Dorada y Parque Los Nevados.

“Sin importar el destino que escojas, no olvides preparar y programar tu viaje con anticipación, para que junto con tu familia logres disfrutar de una Semana Santa inolvidable y de experiencias tradicionales en esta época del año”, concluye Martha Rey.