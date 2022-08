5 cosas que detestan los hombres a la hora de un encuentro sexual

En un encuentro sexual íntimo no solo es clave el gusto o la emoción de ver a tu pareja desnuda, la complicidad en este caso es el principio de un encuentro explosivo encuentro sexual. Existen algunos pasos que no debes dejar pasar en alto en un encuentro íntimo en pareja, si quieres que se repita ese encuentro.

Foto: Pexels - Pexels

El sexólogo clínico de la Universidad Konrad Lorenz, Rafael Duque en entrevista con la Revista Cromos comentó qué es lo que más detestan los hombres en un encuentro sexual en pareja.

5 cosas que los hombres odian en la cama

1. Sensualidad ausente

Todos los hombre coincidimos en que una mujer que no demuestre el deseo de querer intimar no es sensual.

Deseamos no siempre tener que tomar la iniciativa, odiamos que no se acerque para provocar, para juguetear, que no expresen sus fantasías y esperen que el hombre sea quien haga todo.

2- Timidez

A la hora de un encuentro sexual, solo debe haber deseo, la idea es el encuentro de dos o más personas, pero siempre en el cual se destaque la conexión, es importante que ambas personas estén comprometidas con el acto que se va a realizar.

A los hombres les molesta mucho que te quejes de tu cuerpo, que prefieras hacerlo con la luz apagada, los hombres somos muy visuales y casi siempre nos encanta el poder ver a la persona con quien estamos compartiendo.

Algunas ocasiones no creemos que sea por timidez sino por solapamiento por la cual también nos va a incomodar en el encuentro.

Mi consejo como sexólogo es que las mujeres tengan más seguridad sobre su cuerpo y entiendan que esa timidez la percibimos como inseguridad, ningún hombre quiere estar con una mujer insegura.

De igual manera percibimos aquellos gemidos que pueda producir una mujer durante la relación sexual, para nosotros en escuchar estos sonidos nos puede indicar si la persona la está pasando bien o mal con nosotros.

3- Pasividad

Los hombres deseamos que la mujer se demuestre tal como es, y si ya llegamos a este punto lo que queremos es compartir una experiencia y dentro de este compartir es indispensable que todas personas, que estén participando tomen un rol activo, ese rol activo no solamente se basa en expresar aquellas cosas que quieren hacer como fantasías o fetiches que tengan sino además que puedan expresarse y manifestar sus deseos a través de su cuerpo, sus expresiones y también de forma verbal.

El experimentar cosas nuevas, como posturas, juguetes sexuales, o complacer fantasías es fundamental, la pasividad lleva a la monotonía y, ¿quién no se cansa de eso?

4- Comparación

Algunas mujeres creen que entre más experiencias sexuales hayan tenido están más cerca de sostener un encuentro de igualdad con los hombres, y el problema no está en que tengan una libertad o una vida sexuales consciente, la dificultad se presenta cuando empiezan a comparar a la actual relación con relaciones pasadas, ¡No hagan eso!, es que eso no me gusta, así no, mejor así.

El consejo es que este tipo de cosas que molestan o desagradan sean discutidas después de que la relación haya pasado, no durante en el encuentro sexual, para poder mejorarlo y sea más como una crítica constructiva que ayuda a mejorar la futuras relaciones.

Otro problema es cuando hacen referencia al físico de sus anteriores parejas, aunque no lo crean los hombres también podemos ser inseguros y le damos mucha importancia.

Desafortunadamente al desempeño que vamos a tener, el cual en algunas ocasiones de manera errónea viene dada por las características físicas que poseamos. (El mito del tamaño).

5-Sexo oral ausente

Muchos hombres se quejan de no recibir sexo oral por parte de sus parejas, esto puede ser dado por la timidez que se siente, pero también puede ser dado porque algunas mujeres tienen asco en hacerlo, y debe quedar claro que no debe ser una obligación.

Sin embargo, ten en cuenta esto, si lo vas a hacer con asco ¡mejor no lo hagas! El sexo se trata de placer y placer para ambos, todos llegamos a percibir cuando algo no te agrada, cuando es hecho solo por compromiso y así de verdad no se disfruta. Si hay algo que enciende a un hombre es saber que su pareja se la pasa muy bien complaciéndole.

En términos generales las cosas que no les gustan a los hombres son cosas que en teoría son fáciles de cambiar, y no se debe hacer como un requisito para satisfacer al hombre, no se debe intentar solo para lograr que la relación sea agradable para ambos.

Si se logra la conexión el placer siempre va a ser el que salga ganando.