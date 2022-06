“Tengo ADN galáctico”: Mafe Walker la colombiana famosa por hablar alienígena

USA8297. SAN JUAN (PUERTO RICO), 07/06/2022.- Fotografía cedida por la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) donde se aprecia el cometa "C/2017 K2 (PanSTARRS)" -en el centro- que fue captado recientemente desde San Germán (oeste de Puerto Rico) por el puertorriqueño Raymond Negrón, quien prevé que el astro tendrá su mayor acercamiento a la Tierra el 14 de julio. Un cometa descubierto en mayo de 2017 y captado recientemente desde Puerto Rico, tendrá un leve acercamiento a la Tierra en julio próximo, informó este martes la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC). Foto: Raymond Negrón SAC

Desde hace un tiempo la colombiana Mafe Walker viene acumulando muchas visitas en su perfil de TikTok. Todo gracias a los videos que ha venido publicando en su cuenta en donde dice y hace sonidos raros asegurando que son del espacio.

En varias grabaciones, Walker inicia dando un mensaje asegurando que ella es “un portal medum y fuente de otras dimensiones más altas a la Tierra y lo traigo aquí emanando una frecuencia solar a través de vibraciones y sonido. Lo sentimos desde el corazón”.

¿Mafe Walker se comunica con alienígenas?

La colombiana asegura que a través de ella se transmiten otras vibraciones que las personas desconocen “nosotros conectamos vibracional y telepáticamente” menciona en uno de los videos publicados en TikTok.

Durante una entrevista reciente en el matutino Venga la Alegría, la mujer hizo demostración de sus presuntas aptitudes. Uno de los que habló sobre el tema fue justamente el conductor del programa Pato Borghetti, quien señaló que independientemente del tema, él respeta mucho a los invitados.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”, comenzó.

Igualmente dijo que “no fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”.

Durante la entrevista, Mafe Walker explicó la conexión que según ella tiene con el multiverso y su habilidad para comunicarse en alienígena al ser un “ser interdimensional con altas capacidades psíquicas”.

En el programa dijo: “Soy un puente con otras dimensiones y lo traigo aquí emanando una frecuencia solar, con códigos galácticos al sonido”.

Según lo explicado por la tiktoker y médium, estas ondas de sonido son “frecuencias extremadamente altas hasta la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis ondas vocales, pero viene del corazón”.

Por ello “hay que sentirlo, va directo, soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la Tierra”. Después de escucharla, los conductores del programa le pidieron una demostración de su habilidad a lo que ella accedió.

Después de realizar sus ya conocidos sonidos, aseguró que cada uno de ellos tenía el siguiente significado “siento el corazón, me ama, te amo. El cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta”.

Ante las críticas que recibió el programa por supuestamente haberla llevado con fines de ridiculizarla, Borghetti señaló que “al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie; aquí hemos traído a una ‘n’ cantidad de veces temas distintos porque este programa es una revista, en la que cabe algo que para mí puede ser difícil de creer como que alguien hable idioma alienígena, pero yo no soy nadie para decirle a Mafe que está mal o qué es mentira”.