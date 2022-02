¿Tienes un perro? Con estas 5 actividades te amará

¿Tienes un perro? Si haces estas 5 cosas con él, te amará Foto: Pixabay

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, sin duda, un gran compañero, inteligente y leal. Actualmente existen alrededor de 800 razas de perros distintas, todos tienen características diferentes, tamaños, colores, su fisionomía cambia.

El perro a pesar de no tener un gran sentido de la vista desarrolló un muy buen sentido del oído y del olfato, por eso son tan buenos cazando y encontrando cosas. También se caracteriza por su alta capacidad de reconocer a sus seres queridos con olores particulares.

Para aprender sobre las cosas que más les gustan a los perros, hablamos con Lorena Cárdenas Agudelo, médico veterinario zootecnista, conocida en redes sociales como @canitos_pets.

1. Juega con su pelota o su objeto favorito.

Los perros son animales que tienen bastante energía, y a diferencia de los gatos, les gusta estar todo el tiempo pendientes de qué hace su dueño, dónde está y quemar esa energía. Si es un perro que no tiene otros animales para jugar, agarra la pelota y diviértelo, verás como te amará.

2. Llévalo contigo a hacer ejercicio

A los perros les encanta salir de casa, siempre van a disfrutar de las caminatas o acompañarte a trotar. Para esto debes tener en cuenta la hora en que lo sacas a caminar porque si hay mucho sol se pueden lastimar sus patitas y tampoco deben ser recorridos muy extensos.

3. Duerme con tu perro

No existe un perro en la tierra que no le guste dormir con su amo. Esto trae un beneficio emocional tanto para el animal como para su dueño pues se fortalece el vínculo y, según un artículo publicado por la revista Journal of Behavioral Medicine, ayuda a reducir la presión arterial y la ansiedad.

4. Viaja con tu perro

A los perros les encanta viajar y compartir tiempo con sus dueños. Debes tener en cuenta el tipo de viaje al que vas a llevar a tu perro, si es clima frío debes ir preparado con todos los elementos que puede necesitar, cobija o manta, ropa para el frío, su camita, o si por el contrario es clima caliente no perderlo de vista pues es posible que se encuentre o se coma algunos insectos que le hagan daño.

Como recomendación si debes llevar a tu perro en avión o a un viaje largo, consulta a tu médico veterinario de confianza para que le haga un chequeo y verifique si debe recetarle algún medicamento para la ansiedad o el estrés.

5. Consiéntelo

El perro es un animal que le encanta la atención y por tanto que lo consientan y le rasquen la barriga, la cabeza, el cuello, que lo abracen y lo más importante que a la hora de llegar siempre lo saludes.

