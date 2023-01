¿Tu perro sufre de estrés? 10 señales que indicarían que sí

El conocer el comportamiento de nuestros perros es fundamental para brindarles una vida llena de salud y felicidad. Saber cuándo están tristes, emocionados o enfermos, es importante para conocer en qué momento debemos actuar.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen algunas señales que demuestran que nuestro perro está sufriendo de estrés. Sin embargo, es posible que, aunque son síntomas claros, los asocies a otra patología o no te sea tan fácil identificarlos.

Por ello, en Cromos, de la mano de los expertos, te brindamos dichas señales para que no solo sospeches, si no, que corrobores si este es el estado de tu canino. De detectar varias de ellas, te aconsejamos que tomes las medidas pertinentes con el veterinario para que la condición no se agrave.

Señales de estrés en perros

El portal especializado Experto Animal junto con Mercè García, adiestradora canina especializada en modificación de conducta, ha listado una serie de comportamientos que suelen tener los perros que están sufriendo de estrés. Algunos de ellos son:

Aparición de esterotipias

Se le conoce con este nombre a aquellos movimientos repetitivos y constantes que no tienen un objetivo. Algo parecido a un tic en alguna zona del cuerpo.

Algunas de las esterotipias más frecuentes son el morderse la cola, cazar animales invisibles, ladrar sin sentido alguno todo el tiempo, entre otros.

Pérdida de pelo

Normalmente este es un síntoma de estrés crónico pues ya es una exteriorización del nivel de estrés en el que se encuentra tu perro.

Si notas ese síntoma en tu canino, acude de inmediato al veterinario para que determine qué es lo que realmente sucede.

Salivación y relamido

Es una conducta que puede considerarse como una esterotipia. Si el perro con frecuencia se relame o saliva de forma muy exagerada, puede ser una señal de estrés.

Hiperactividad

Aunque existen razas de perros que se caracterizan por ser inquietos, también es habitual que un perro que tiene estrés sufra de hiperactividad. Esto lo puedes notar cuando ves que tu canino no se puede quedar tranquilo en ningún lugar.

Con el tiempo, puede comenzar a dañar los muebles de la casa y cualquier otro objeto que encuentre en el suelo con el fin de liberar la tensión que siente.

Reacciones exageradas

Nuevamente esto puede variar según la raza. Existen algunas especies que suelen ser un poco más ladradoras que otras o que reaccionan ante la presencia de oros perros, sin embargo, cuando estas reacciones se intensifican, es posible que el canino tenga estrés.

Falta de atención

Un perro estresado suele tener problemas para concentrarse en una tarea o para seguir las órdenes de su amo. A este síntoma debes prestar especial interés a este síntoma, ya que no solo puede tratarse de estrés, si no, de un diagnóstico de déficit de atención.