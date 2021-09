WhatsApp: ¿sabías que puedes conocer el contenido de un audio sin reproducirlo?

Al ser una de las aplicaciones más usadas, constantemente aparecen otras plataformas que ayudan a que la experiencia en WhatsApp sea mucho mejor. A muchos no les gusta recibir largas notas de voz y hay otros que no quieren que los demás sepan si ya escucharon o no un audio.

Este nuevo truco podría convertirse en tu mejor aliado si quieres descifrar qué te están diciendo en una nota de voz o audio sin que el remitente sepa que lo hiciste.

La buena noticia es que hay opciones tanto para Android como para iOS. Aquí te contamos el paso a paso en cada caso.

¿Cómo descifrar notas de voz en Android?

- Ingresa a la Play Store y descarga la aplicación Transcribe para WhatsApp.

- Una vez instalada, concede los permisos que solicita para que funcione correctamente.

- Entra a una conversación donde haya algún audio.

- Selecciona el mensaje hasta que quede sombreado y luego pulsa los tres puntos verticales en la parte superior.

- Elige la opción de compartir y verás que abre una ventana con varias aplicaciones.

- Haz clic sobre Transcribe y espera a que la app transcriba la nota de voz.

- Lee la trascripción y conoce el mensaje que te habían mandado.

¿Cómo saber qué dice una nota de voz sin escucharla en iOS?

- Entra a la App Store y descarga Transcrypto Audio Transcriber.

- Cuando esté completamente instalada, concede los permisos para que la plataforma pueda acceder a los mensajes.

- Ingresa a una conversación en donde haya un audio para que puedas hacer la prueba.

- Selecciona el mensaje y espera a que esté sombreado.

- Luego haz clic en los 3 puntos verticales y elige compartir.

- Pulsa Transcrypto Audio Transcriber y espera a que la app transcriba el audio.

Lee la transcripción y eso es todo.

Utiliza esta opción cuando te manden una nota de voz muy extensa o si no quieres que el remitente se dé cuenta que ya escuchaste su mensaje.

Si te gustó este truco, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.