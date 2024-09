El día que RCN mostró una repetición de ‘Betty’ porque no tenían listo el capítulo

Yo soy Betty, la fea ha dejado una marca imborrable en la historia de la televisión mundial. A casi 25 años de su estreno, esta telenovela colombiana sigue siendo un referente indiscutible, doblada a más de veinte idiomas, adaptada en 25 versiones internacionales y vista en alrededor de cien países.

Así se grababa ‘Betty, la fea’

Sin embargo, pocos conocen los desafíos que enfrentó su equipo de producción, quienes trabajaron a un ritmo lleno de inmediatez para dar vida a la icónica historia de Beatriz Pinzón Solano.

Durante las grabaciones, el set de Betty era un hervidero de adrenalina y creatividad bajo presión. Los capítulos llegaban al set el mismo día de su grabación, y no siempre completos, según revelaciones recientes de actores como Julián Arango (Hugo Lombardi) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia).

Arango recordó cómo el guion era enviado hoja por hoja por fax, ya que en ese entonces los correos electrónicos aún no eran una herramienta común en la industria. “Ese ritmo de trabajo, que para muchos habría sido un ‘infortunio’, se convirtió en un factor que añadió una capa especial a la serie”, comentó. “Esa magia de la inmediatez permitió que la historia se construyera en tiempo real, reflejando las reacciones del público y los cambios en los personajes de una manera muy orgánica”.

Este frenético ritmo no solo afectaba la producción, sino también la vida de los actores. Ramírez reveló que las jornadas de trabajo eran tan extenuantes que a menudo prefería dormir en los estudios de RCN en lugar de ir a casa. “Uno sabía a qué hora entraba, pero jamás sabías a qué hora salías”, señaló, refiriéndose a las habituales jornadas de 16 horas.

En más de una ocasión, la actriz decidió quedarse en los pequeños camerinos del canal para poder descansar algunas horas antes de continuar con las grabaciones al día siguiente.

El intenso ritmo de grabación también provocó situaciones límite. En una ocasión, el equipo no logró terminar la edición de un episodio a tiempo para su emisión, lo que obligó al canal a emitir una repetición. Las quejas no tardaron en llegar, inundando las líneas telefónicas de la oficina del televidente del canal, con decenas de personas enojadas por no poder ver un capítulo nuevo ese día.

Te puede interesar: Así luce en la actualidad Wilson, el portero de ‘Yo soy Betty, la fea’

Sin embargo, el éxito de Betty no hubiera sido posible sin la combinación del talento de Fernando Gaitán, el guionista que creaba escenas memorables bajo presión, y Mario Ribero, el director que lograba que la urgencia de la producción no se notara en la pantalla. Una fuente cercana a la producción mencionó que el chiste recurrente en el set era que un día Betty se emitiría en vivo, como se hacía en las telenovelas de las décadas de los 50 y 60. “No ocurrió, pero casi”.