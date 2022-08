Cómo hacer pollo a la crema con queso y hojas de perejil

Éste es un plato muy económico, puesto que todos los ingredientes son fáciles de conseguir y lo mejor es una receta que puedes preparar en poco tiempo.

Recuerda que la ingesta de proteína es esencial para el crecimiento, reparación y buen funcionamiento de las células vivas.

El pollo, por ejemplo, está formada por aminoácidos, los cuales se clasifican en esenciales (aminoácidos indispensables que el organismo no produce y deben obtenerse a través de la dieta) o no esenciales (aminoácidos no indispensables que el cuerpo puede producir de forma endógena a partir de otras proteínas).

“El pollo es una proteína de alto valor biológico, con bajo contenido graso en su parte magra, que por su fibra muscular es mucho más fácil de masticar por ser más blanda y al ser más fácil de masticar también se digiere rápidamente y se absorbe mucho más fácil.” Sostiene Gloria Inés García, nutricionista y dietista, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.

Por otro lado, el pollo ofrece un alto contenido nutricional y un bajo contenido energético, adecuado para incluir en la alimentación de una persona que empieza a aumentar la actividad física con el fin de aumentar paulatinamente la masa muscular y disminuir la grasa corporal”, comenta Katerine Villa, Nutricionista Dietista, Directora de proyecto del Centro Colombiano de Nutrición Integral, Cecni.

La cocinera e influencer Salomé Jiménez egresada de la Escuela Gato Dumas en Bogotá, y conocida en redes sociales como @salojimenez_c comparte a la Revista Cromos el paso a paso para preparar un pollo a la crema con queso y hojas de perejil

Ingredientes pollo a la crema receta:

POLLO A LA CREMA (RECETA PARA 3 PERSONAS)

Gastronomía: Colombiana . Aprende a preparar un delicioso pollo a la crema Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3 pechugas en trozos

1 lata de crema de coco

3 dientes de ajo

1 cebolla cabezona

1 taza de vino blanco

Sal y pimienta al gusto

1 cda de mantequilla

Hojas de Perejil

Queso parmesano

PREPARACIÓN POLLO A LA CREMA