10 frases para ayudar a fortalecer la autoestima de tus hijos

En los últimos años se ha ido fortaleciendo la práctica de la crianza positiva, con la que se busca educar a los hijos basados en el respeto, la empatía, la autoestima y una actitud cariñosa hacia ellos, sin dejar de lado la coherencia y la disciplina. En esta línea de crianza la calma, la comprensión y la comunicación son las que reinan, contra los gritos y los castigos que era común ver hace unos años.

Dentro de estos factores hay una particularmente relevante para que la dinámica familiar funcione: la comunicación. Cuando estableces una relación positiva con tus hijos en la que pueden hablar y escucharse mutuamente, el lazo de confianza y respeto se hará más fuerte.

Estas son frases con las que puedes ayudar a fortalecer la autoestima de tus hijos y al usarlas habitualmente los ayudarás a tener confianza para tomar riesgos y retos para crecer.

10 frases para fortalecer la autoestima de tu hijo

1. “Tú puedes hacerlo”

Tener una buena autoestima es la base para tener una sana salud mental, por esto debes recordarles a tus hijos que son capaces de hacer todo lo que se propongan.

2. “Yo confío en ti”

Esta es una frase sencilla pero que tiene mucho poder dentro del autoestima, ya que les hacemos saber a nuestros hijos que creemos en ellos, es decir, tienen nuestro respaldo, lo que les dará confianza para tomar cualquier decisión y perseguir cualquier meta que se propongan.

3. “¿Puedo ayudarte?”

Dentro de todo proceso es normal necesitar algo de ayuda, por lo que puedes ofrecerla cuando ves que se les está dificultando hacer algo por sí mismos, dándoles la opción de aceptar o seguir intentando por su cuenta. Es importante que tengas claro que, si dice que sí, no puedes hacer las cosas por ellos, solo facilitarlo un poco. La autonomía es muy importante en su desarrollo y si se lo damos todo hecho, serán incapaces de desenvolverse por su cuenta cuando no estemos.

4. “Entiendo cómo te sientes”

Esta frase es muy importante en momentos de rabietas, frustración o llanto. Es una manera de validar sus emociones. No podemos impedir que sientan emociones como rabia, miedo o tristeza, por lo que es clave transmitirles nuestra empatía y darle valor a lo que siente, mientras pasa el momento difícil.

5. “No te preocupes, puedes volver a intentarlo”

Así como es bueno impulsarlos a hacer cosas, hay que enseñarles a afrontar los fracasos. Debemos acompañarlos en los momentos en que se equivoquen y fracasen, sin señalar o consentir, sino dándoles ánimo para volver a intentar. Aunque en ocasiones nuestra respuesta natural sea buscar sobreprotegerlos para evitar que se equivoquen, debes permitirles enfrentarlo, ya que es algo que vivirán toda su vida. Con esta frase implantas el chip de “No quedarse en el error, sino volver a intentar hasta lograrlo”

6. “Eres muy valioso/a”

Tus hijos son seres únicos y especiales, y es completamente válido recordárselos. Menciónales sus cualidades, celebra sus aciertos sin caer en la exageración y habla de sus errores con empatía. Saber su valor lo ayudará a ser más consciente y confiado.

7. “Tienes razón”

Como seres humanos, no somos infalibles, siempre puede que cometamos algún error, que pueda incluso herir a nuestros hijos. No dudes en darles la razón cuando la tengan, así como pedirles perdón cuando nos hayamos equivocado. Con esta sencilla acción no nos estamos mostrando “débiles” sino que fortalecemos la imagen de confianza que nuestros hijos depositen en nosotros.

8. “Puedes contar siempre conmigo”

Una parte normal del crecimiento de los humanos es empezar a confiar sus cosas a personas externas a su círculo familiar como sus nuevos amigos, dejando un poco atrás a los padres. Aunque cada vez sean menos las cosas que te cuente, es importante que trabajes en mantener una comunicación fluida con tus hijos, especialmente al acercarse la adolescencia. Hazles saber que siempre estarás disponible para lo que necesite.

9. “Estoy orgulloso/a de ti”

Esta es una de las frases que más deseamos escuchar como hijos. El orgullo de los padres siempre será la mejor recompensa para un hijo, ya que, de una u otra manera, en las acciones que nos salen bien buscamos siempre la aprobación de las personas más importantes: nuestros padres.

10. “Te amo”

Esta es la frase más poderosa, positiva y fuerte para ayudar a la autoestima de nuestros hijos. Estas dos sencillas palabras pueden hacer una diferencia inmensa por lo que deberíamos decírsela a nuestros niños al menos una vez al día todos los días del año.