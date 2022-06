¿Cuál es la diferencia entre TDA y TDAH? Identifica si tu hijo lo padece

¿Cuál es la diferencia entre TDA y TDAH? Aquí te contamos cuáles son sus diferencias Foto: Pexels

Diferentes conductas en tus hijos podrían ser indicador temprano de que pueden tener TDA o TDAH ¿Qué significan estas siglas? ¿Cómo se identifica si un niño tiene Déficit de atención?

Es importante saber que el TDA y el TDAH pertenecen a la misma categoría de trastornos, pero tienen manifestaciones diferentes.

Para hablar de TDA y TDAH en niños, debemos recurrir a los manuales diagnósticos DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) y CIE (Clasificación Internacional y Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la OMS), que habla de los diferentes trastornos de la psiquiatría.

¿Cuál es la diferencia entre TDA y TDAH?

La TDA significa Trastorno por déficit de atención y TDAH es Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Partiendo desde su nombre, podemos ver que son dos variantes del mismo trastorno por déficit de atención.

La principal diferencia entre el TDA y el TDAH es la presencia o no de impulsividad, lo que se refleja especialmente en la reacción de los niños en situaciones específicas que estimulen fuertemente sus emociones, sea alegría, miedo o frustración.

Durante los últimos años se ha utilizado la diferenciación entre TDA y TDAH, para hacer distinción entre los niños que presentan impulsividad e hiperactividad y los que no.

Síntomas del Trastorno por déficit de atención (TDA)

- Dificultades en enfocar la atención: le cuesta prestar atención a los detalles, se distrae con facilidad, cometen errores en las tareas escolares por descuido, no sigue las instrucciones porque no las tienen muy presentes y no logra terminar sus tareas escolares.

- Da la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente, como si su mente estuviera en su propio mundo.

- Le cuesta organizar tareas y actividades, teniendo mala gestión del tiempo.

- Es desordenado, descuidado y continuamente pierde cosas.

- Olvida hasta las cosas más sencillas y rutinarias, como dejar la mochila o los cuadernos en el colegio, no apuntar cuáles son sus tareas, etc.

Síntomas del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

- Hiperactividad o hiperquinesia: se levanta constantemente cuando debería permanecer sentado, (por ejemplo, en medio de sus clases). Pueden ser ruidosos, ya que juguetean de manera muy efusiva, golpea con las manos o los pies, se retuerce en su asiento y corretea o trepa en cualquier momento.

- Habla excesivamente y su discurso puede ser desorganizado; se sale de la idea, da vueltas para regresar a otro punto y les cuesta dar cierre a sus afirmaciones al ser interrumpidas.

- Responde inesperadamente, incluso antes de terminar una pregunta. Les cuesta esperar su turno, además de interrumpir conversaciones con otros.

- Actúa y después piensa, ya que no planifica su conducta ni piensa en las consecuencias de lo que hace, hasta que ya está sucediendo.

- Parecen niños maleducados y peleones, a raíz de la misma impulsividad que los lleva a actuar sin pensar. Por más que conozcan las normas, a veces no las cumplen, sin darse cuenta de ello.

Estas características no son exclusivas de uno u otro tipo de trastorno ni se dan todos a la vez. Pero nos sirven de guía para su diferenciación.

¿Qué hago si mi hijo parece tener déficit de atención?

En cualquiera de los dos casos, si notas algunas alertas en el comportamiento de tu hijo, es importante que recurras a apoyo profesional.

Una adecuada detección, identificación y valoración es fundamental para tomar decisiones educativas necesarias y llegar a un tratamiento integral del niño, de la mano con orientación médica y psicopedagógica.

Al recurrir con el pediatra o psicoterapeuta, se podrá crear un plan de entrenamiento en habilidades específicas (cognitivas, sociales, de razonamiento, atencional, entre otros) y adelantar el asesoramiento a padres y profesores adecuado.