Cristina Hurtado se sinceró y contó cómo ha sido su lactancia: “Hay que vivirlo”

Luego de 15 años, Cristina Hurtado y Josse Narváez sorprendieron con la noticia de la llegada de su tercer hijo. Hoy, el pequeño Mateo tiene 7 meses y es el consentido de su familia, como lo han mostrado en redes sociales sus padres y hermanos.

Dentro de las experiencias que han contado, Cristina Hurtado sorprendió a través de sus stories con uno de los grandes retos que tuvieron que enfrentar en las últimas semanas, ya que, por primera vez, Mateo se quedó solo durante dos noches con su papá, Josse Narváez.

Cristina ya había contado a sus seguidores que Mateo tendría que pasar por primera vez la noche entera sin pedir pecho, por lo que estaban haciendo un “entrenamiento” como familia, para ir pasando a una nueva fase de la lactancia en la noche.

“Mateo se queda con el papá, pero en la noche, no voy a amanecer en casa, hemos hecho una especie de entrenamiento con Mateo todas las noches para que él no pida teta, sino que pida tete o chupo, cuando le he dado el chupo me lo escupe y cuando le he dado tete me lo recibe, pero le falta algo más”, explicó la presentadora.

Por motivos laborales, Cristina hizo un corto viaje a México mientras quedaron en su casa solos los caballeros, ¿cómo le fue a Josse con la lactancia en las noches?

La experiencia de Cristina Hurtado y la lactancia

Cristina había advertido que por más que estuvieron por varios días “entrenando” en las noches con Mateo para que durmiera tranquilo solo con tetero, no con pecho, le cuesta decirle que no a su bebé, por lo que termina cediendo a sus peticiones.

“¡Es que no lo puedo dejar de hacer! Él me busca y es como una cosa así… ¡Ay! Como que no puedo. Y, ajá, mamá es mamá”

Días después, al contar los resultados de esta experiencia, Cristina Hurtado dijo que Mateo “se portó más o menos. No durmió toda la noche, claramente, se despertó como tres o cuatro veces y él tuvo que levantarse a darle tetero”

Por más entrenamiento que hicieron, el pequeño Mateo siguió buscando a su mamá y despertó en varias ocasiones a Josse. Por esto, la presentadora dijo que seguirían trabajando para que su bebé se acostumbre a descansar toda la noche y dejar dormir a sus papás sin interrupciones.

Ante esto una usuaria le respondió a Cristina que “no cometiera el mismo error”, ya que el vínculo que se crea entre mamá e hijo durante la lactancia es muy importante y no debería apresurarse para cortarlo de alguna manera.

La respuesta de Cristina Hurtado fue aclarar que no planea detener la lactancia materna sino solo ir creando el hábito de dormir toda la noche.

“Estoy de acuerdo contigo. Yo sé que hay que trabajar con los bebés, que hay que enseñarlos a que duerman toda la noche, pero también sé que ese vínculo entre mamá e hijo es tan vital, tan importante, tan hermoso y tan insuperable que ¡hay que vivirlo! Los hijos crecen muy rápido y te lo digo yo que ya tengo dos bien grandes”, respondió Cristina.