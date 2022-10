¿Cómo evitar los accidentes en los niños como el caso del hijo de Carolina Soto?

Carolina Soto es una de las presentadoras colombianas más queridas por los televidentes, al hacer parte del actual equipo de Día a Día, del canal Caracol. A través de sus redes sociales los internautas están atentos a lo que sucede con su vida y la de sus dos hijos: Violetta y Valentino.

Con fotos y videos, Soto ha mostrado algunos momentos especiales junto a los pequeños de 5 y 4 años.

Sin embargo, recientemente la periodista preocupó a sus seguidores con el relato de los angustiantes momentos que vivió junto a su hijo mayor la semana pasada, que llegó incluso a la sala de urgencias de un hospital en la ciudad de Bogotá.

A través de sus historias de Instagram, Carolina Soto contó el momento como de “película de terror” tras recibir una llamada del colegio de su hijo, por un incidente que acababa de ocurrir y por el que tuvo que ir de urgencia a recogerlo, cerrando con algunos consejos para otros padres, que no tengan que enfrentarse a lo mismo.

“Tengo algo que contarles que es de película de terror. Me pasó la semana pasada. Esto se los quiero contar para que estén pendientes y muy alertas, y no vayan a tener que vivir una situación como la que me tocó vivir el jueves pasado”, contó la presentadora.

Esto ocurrió mientras se estaba preparando para ir al set de grabación de “Día a Día” y recibió una llamada del colegio de Valentino, en la que le informaban que el menor se había comido una canica. Carolina afirma que entró en una crisis de nervios y terminó descontrolada.

“Ustedes no se imaginan, yo entré en pánico, me descontrolé totalmente, además de que mi esposo estaba en México, entonces me tocó salir a mí corriendo como una loca en el carro, porque me dijeron que tenía que irme para allá, para recogerlo y llevarlo a la clínica”, recuerda la presentadora.

Pese al pánico que sintió a lo largo de todo el trayecto, Carolina Soto afirmó que los médicos examinaron al pequeño y le dieron un laxante para que la canica fuera expulsada de manera correcta, sin causar ningún daño en el cuerpo de Valentino, ya que había bajado ya hasta el estómago sin quedar atrapada en la garganta.

“Le hicieron una radiografía, efectivamente salía la bola, y nos dieron un laxante para que se lo tomara y pudiera expulsarla. Hicimos la tarea juiciosos y afortunadamente, ya la bolita salió. Con eso nos volvió el alma al cuerpo a todos en la casa”, contó aliviada.

Para finalizar, Carolina recomendó a los acudientes, cuidadores y padres de familia que estén pendientes de los objetos pequeños que los niños puedan tener a la mano y terminar en su boca, ya que las cosas pueden terminar mal.

¿Cómo evitar este tipo de accidentes?

Así como lo advirtió Carolina Soto, lo fundamental para evitar este tipo de accidentes es estar atentos a posibles riesgos, como juguetes con piezas muy pequeñas, monedas a la mano o elementos decorativos que podrían terminar en la boca de los niños.

Si tomamos consciencia de cualquier potencial riesgo, podremos retirarlo o cubrirlo, para no tener que enfrentarse a un escenario similar. Para esto, revisa tu hogar para identificar cualquier elemento que sea llamativo para los más pequeños, puntas y bordes contra los que podría chocar, cables con los que se podría enredar y tropezar o tomacorrientes expuestos.

Además, habla constantemente con tus hijos y advierte de todo este tipo de riesgos durante sus juegos y lo que debería hacer ante una emergencia como avisarle al adulto más cercano para que haya una respuesta rápida.