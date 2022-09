Esta es la lesión con la que nació Lucca, el hijo de Laura Tobón

Las redes sociales de la empresaria y modelo Laura Tobón son un libro abierto de su vida para sus seguidores, en las que muestra las diferentes facetas de su vida. Una de las que más ha enamorado es su nueva etapa como mamá.

En diciembre del 2021 Laura tuvo a su primer hijo, Lucca. Aunque mostró el rostro de su bebé casi 5 meses después de su nacimiento, el pequeño ha causado sensación desde el primer día y cada uno de los momentos especiales en redes se llenan de likes y comentarios amorosos.

Además, los seguidores de Laura se han mostrado fans número 1 de Lucca, por lo que no dejan pasar ni un solo detalle por alto, como la pregunta que hicieron sobre la lengua del bebé, que casi siempre permanece con la boca entreabierta.

Para responder esta duda, Laura compartió varias fotos comparando a su hijo con ella y su esposo cuando era bebés, demostrando que este solo es un detalle heredado, no tiene nada que ver con un problema de salud.

¿Cuál es la lesión de nacimiento del hijo de Laura Tobón?

Hace unos días, Laura publicó una historia contando una anécdota sobre una pequeña lesión con la que nació su bebé y que en su momento generó gran preocupación, pero que los médicos le dijeron que no era algo grave.

Resulta que su bebé nació con una extraña manchita roja en uno de los dedos de su mano. Tras consultar con varios profesionales, el diagnóstico de los médicos fue que se trataba de una malformación vascular.

“Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, escribió junto a una foto de la manito de Lucca en la que se ve la mancha.

Pese a que el diagnóstico fue positivo, la presentadora reveló que es inevitable como mamá el sentirse preocupada por cualquier cosa que podría afectar a su bebé, por lo que les preguntó a sus seguidoras que son madres, si han vivido una situación similar para que la asesoren.

“Uno como mamá siempre se va a preocupar, la manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido”, escribió en una cajita de ‘preguntas y respuestas’, para interactuar con sus seguidoras.

Varias mamás le respondieron y coincidieron en el diagnóstico médico, dándole un parte de tranquilidad ya que es algo normal que con el tiempo irá desapareciendo.

Estas son algunas de las respuestas que recibió: “Algunas personas nacen con eso, crecen bastante, no genera ninguna condición preocupante”, “Mi bebé nació con unas manchitas en la nuca súper claritas y le fueron desapareciendo”, “Posiblemente se le vuelva un lunarcito, su marca, no te preocupes”.