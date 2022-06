7 cuentos infantiles para niñas sabias y valientes

Los cuentos infantiles pueden aportar al crecimiento de tus hijos y a forjar su carácter Foto: Pexels

A lo largo de la historia se han creado algunas brechas entre las niñas y los niños, aparentemente inocentes, que han hecho que se perpetúen ideas erradas como calificar a las mujeres como más débiles o encasillarlas en áreas como el cuidado del hogar, mientras a los hombres se les enseñan ideas de libertad y a ser arriesgados.

Sin embargo, en las últimas décadas se han hecho muchos avances persiguiendo la igualdad de género, ayudando a que crezcan mujeres más empoderadas. Aún quedan ciertas ideas sexistas por derrumbar, que como padres podemos ayudar a ir cambiando desde la mente de nuestros hijos, especialmente de las niñas, al enseñarles a pensar por sí mismas y a ser más emprendedoras.

Los cuentos infantiles pueden ser una excelente herramienta para fortalecer estos valores, mientras disfrutan del buen hábito de la lectura. Te traemos una selección de 7 cuentos que fortalecerán la confianza de las niñas y enseñarán a los niños su valor para que no se dejen llevar por pensamientos obsoletos en su entorno.

1. La princesa vestida con una bolsa de papel, de Robert Munsch y Michael Martchenko

¡Esta princesa no es una princesa cualquiera! ¡Es tan activa que juega al fútbol, practica yoga, se cae patinando sobre hielo y se destroza las rodillas! En este cuento se muestra a los niños que no pasa nada por caerse intentando hacer cosas nuevas. ¡Lo que cuenta es la diversión y el hecho de haberlo intentado!

Nuestra princesa, tras muchos golpes y canastas perdidas, descubre que lo que de verdad importa es hacer las cosas de la mejor manera posible.

Los protagonistas son un príncipe frívolo y una princesa valiente que se niega a renunciar a su dignidad y libertad. Esta historia aboga por evitar la violencia mientras fomenta la independencia, la autodeterminación y la libre elección en las pequeñas de la casa.

2. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?, de Raquel Díaz Reguera

Carlota era una princesa rosa. Con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Quería vestir de rojo, de verde o de Violeta. No quería besar sapos para ver si eran príncipes azules. No quería príncipes azules.

Carlota siempre se preguntaba por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras. ¿Por qué las princesas no pueden ser quienes rescaten a los príncipes, aventurarse al mar o estudiar astronomía? Así que, sin dudarlo, se lanza a defender su postura frente a sus padres, los reyes.

Esta es una historia sobre la igualdad, mientras enfrenta temas tan serios como los estereotipos de género.

3. El dragón Zog, de Julia Donaldson y Axel Scheffler

Zog es el dragón más entusiasta de la escuela. También es el más propenso a los accidentes, vuela hacia los árboles e incluso prende fuego a su propia ala. Por suerte, una niñita misteriosa siempre viene y cura sus golpes y moretones.

Pero, ¿podrá ella ayudarlo en su prueba más difícil: capturar a una princesa?

Esta es la historia perfecta para los niños que comienzan la escuela con valentía, bondad, amistad y perseverancia en el corazón. También toca temas como los estereotipos sociales y la importancia de mostrarse tal cual somos.

4. Las princesas también se tiran pedos, de Ilan Brenman y Ionit Zilberman

A la pequeña Laura le ha surgido una duda muy importante después de una larga discusión en clase sobre Cenicienta. Su amigo Marcelo les ha confesado que la famosa y delicada princesa se tiraba muchos pedos.

Afortunadamente, el padre de Laura, al que le gustan los libros y las buenas historias, posee el libro secreto de las princesas donde Laura encontrará las respuestas a todas sus preguntas.

Esta historia es excelente para abordar algunas cuestiones básicas de la igualdad de género y enseñarles a las niñas que la perfección no existe, y está bien.

5. ¿Las princesas se lastiman las rodillas?, de Carmela Lavigna Coyle

Es un libro perfecto para educar a las niñas en la igualdad de género desde una edad temprana y enseñarles que con sacrificio y esfuerzo pueden lograr prácticamente todo lo que se propongan.

La historia habla de una “pequeña princesa”, pero no la típica princesa sino una que juega al fútbol con su hermanito, patina en el salón, se lanza a la piscina y se atreve a intentar atrevidas posturas de yoga. Y si eso implica lastimarse las rodillas y tener que ponerse unas tiritas, no pasa nada, lo importante es divertirse, vivir nuevas experiencias y, sobre todo, aprender a levantarse tras cada caída.

6. Guapa, de Harold Jiménez Canizales

Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una cita. Yo me veo muy guapa, pero no todos piensan lo mismo. No paran de darme consejos y no sé qué hacer. ¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a los demás y sentirme bien al mismo tiempo?

“Guapa” ha sido el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 2016, al mejor proyecto de autor novel. Es una historia sobre la importancia de sentirse bien con uno mismo y aceptarnos tal y como somos. Un libro cargado de humor que también aborda la presión a la que muchas veces nos somete la sociedad.

7. Orejas de mariposa, de Luisa Aguilar y André Neves

Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser alto o bajo, flaco o gordo... Hasta la característica más pequeña puede ser motivo de parodia entre los niños. Es necesario un libro que les demuestre a todos que tales comportamientos no están bien.

Especialmente para quienes son señalados por los demás, el mensaje que transmite este relato es que conviertan en positivo aquello que para otros sea motivo de burla. Las características que nos diferencian son de gran valor para que nos distingan como seres especiales y únicos. Reconocer y reivindicar la diferencia nos hace fuertes, aceptándonos como somos y reforzando nuestra personalidad.