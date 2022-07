Estos son los beneficios de cantarle a tu bebé como lo hace Greeicy Rendón

A través de sus redes sociales la cantante y actriz caleña, Greeicy Rendón, ha compartido con sus seguidores su nueva etapa de maternidad real, con sus dificultades, desafíos y alegrías, siempre demostrando que lo más importante es que ama con locura al pequeño Kai.

Aunque aún no se conoce el rostro de Kai, con 2 meses y medio, Greeicy y Mike Bahía han mostrado algunos bellos momentos como familia. El más reciente de ellos es la reacción del pequeño a la voz de su mamá cantándole.

En su Tik Tok Greeicy mostró cómo recibe Kai la canción que le estaba dedicando su mamá. La caleña explicó que, aunque la canción “Los besos” ya tenía un fuerte significado, ahora aún más al tener a Kai entre sus brazos.

Desde el momento en que Greeicy inicia a cantar se puede ver que Kai reacciona, acercándose más al pecho de su mamá. ¿Es beneficioso cantarles a los bebés, como lo hace Greeicy?

Los beneficios de cantarle a tu bebé

Cantarles a los bebés es algo que las mamás hacemos casi de manera automática, desde el momento en que los tenemos en nuestros brazos. El efecto que tiene el contacto con el bebé, al observar su carita, y el amor que sentimos nos motiva a cantarles con dulzura y mucho cariño.

Las canciones los calman y arrullan porque son una distracción para comenzar a respirar de manera relajada. Es posible que si le hablas a tu bebé no te preste atención, pero al empezar a cantar captarás su atención, ya que la voz de la mamá es incluso más efectiva que un sonido de alarma.

Algunos de los beneficios de cantarle a tu bebé son:

· Lo ayudarás a tranquilizarse, por lo que cantando será más fácil darle fin al llanto

· Será tu mayor aliado para arrullar a tu bebé y que se duerma más rápidamente

· Cuando logras captar su atención, es más sencillo superar rabietas y sustos

· Ayudas a estimular a tu bebé ya que de manera natural intentará imitarte y empezará a intentar a hablar de manera temprana

· Fortaleces el vínculo único que existe entre mamá e hijo

Cantarle al bebé también puede ayudar a las mamás con depresión posparto

Además de tranquilizar al bebé, cantarle tiene también beneficios para ti como mamá. Cuando le cantas a tu pequeño estás creando una interacción de dos vías, como si fuera un diálogo entre ustedes dos.

Generalmente, las mamás que batallan con la depresión posparto sienten una carencia de sensibilidad aún al interactuar con sus bebés y, en muchos casos, cargan con un sentimiento de incapacidad de cuidar plenamente a sus bebés.

Sin embargo, los bebés siempre se sentirán atraídos por la voz de sus madres, por lo que, mientras el bebé tiene toda su atención puesta en la canción, la interacción empieza a ayudar como una distracción de los pensamientos y emociones negativas asociadas a la depresión, regresándoles el sentimiento de empoderamiento como mamás.

Mientras le cantas a tu bebé limitas el espacio en tu mente para los pensamientos negativos, llenando tu cabeza de satisfacción al ver que con nuestra voz hacemos felices a tu bebé.

La melodía y tono no deben ser perfectos necesariamente, ni que se hagan a niveles profesionales para que las mamás y los bebés logren interactuar a través de las canciones, ya que la clave es la voz familiar de sus madres, motivando a buscar su mirada y comunicarse a través de ella.

La música es una buena terapia para animarnos cuando nos sentimos decaídos, por lo tanto, no interesa si no te sabes ninguna canción de cuna o si sientes que tu voz no es la más afinada, ya que igual a tu bebé le encanta y piensa que es el sonido más hermoso que ha escuchado.

Cantarle a tu bebé cada vez que sea posible fortalecerá el vínculo entre ustedes dos y les proporcionará una sensación placentera y tranquilizadora.