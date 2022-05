Leche materna: 5 consejos para almacenarla adecuadamente y crear tu banco de leche

consejo: se recomienda almacenar de 2 a 4 onzas (59 a 118 cc) para evitar que se desperdicie y debes conservarla a temperatura ambiente durante 6 a 8 horas no mayor a 25 °C. Si se almacena en un refrigerador puede conservarse desde 5 a 8 días.

consejo: para calentar la leche materna del refrigerador puedes colocar el biberón en un recipiente de agua tibia o debajo de un chorro de agua tibia, o mover la bolsa o el biberón en un bol o descongelar la leche en el refrigerador. ¡Ojo! no es seguro calentar la leche materna en el microondas debido al riesgo de que su bebé se queme con la leche caliente.

consejo: Recuerda que la leche materna se expande al congelarse; por lo tanto, no debes llenar el recipiente de leche hasta el tope. Si no la vas a utilizar nuevamente, almacene la leche al fondo del congelador y no en la puerta.