11 de los looks más icónicos y recordados del MET Gala

Billie Eilish fue una de las más aplaudidas en 2021 por su look. Foto: THEO WARGO

Si quieres volver a refrescar el tema y estás listo para volver a ver grandes atuendos del MET Gala, recuerda estos looks icónicos de años pasados y vuelve listo a su próxima transmisión este lunes 2 de mayo.

Te puede interesar leer: Penélope Cruz cumplió 48 años: estas son sus 8 lecciones en estilo y belleza

1. El vestido “mojado” de Kim Kardashian

En la celebración del 2019 casi todas las hermanas Kardashian llamaron la atención.Individualmente, Kim llevó un vestido de Thierry Mugler pegado y con pequeños cristales colgando, este simuló un look mojado.

2. La aparición religiosa de Blake Lively

En 2018 la gala tuvo el tema “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” en el que muchísimas celebridades salieron a destacarse, pero sin duda una de las más especiales, si no la mejor, fue Blake Lively con un vestido de Versace con un corset (con joyas de varios colores), una falda larga y pegada y una sobrefalda larga. De colores Vinotinto y dorado.

3. La transparencia de Beyonce

En 2015, la cantante apareció con un vestido lleno de transparencias y piedras brillantes incrustadas que, simularían un vitral de una Iglesia. La cantante como siempre sorprendió por su figura.

4. El vestido de Disney de Zendaya

Por su parte, podríamos decir que este no fue uno de los mejores looks de Zendaya, a pesar de que de a poco se ha convertido en un ícono de la moda. Se convirtió literalmente en una princesa Disney con un vestido de Tommy Hilfiger con luces entre la tela recreó el look de Cenicienta. Agregó un bolso en forma de calabaza.

5. Jared Leto y su réplica cargable

Este fue otro look controversial que volteó las miradas de muchos asistentes. Leto siempre se ha carcterizado por tener algun detalle en sus atuendos que se salen de lo común, pero con este definitivamente llamó la atención más que antes.

6. La silueta plateada de Kendall Jenner

La espectacular figura de la hermana Jenner fue expuesta en este vestido de Givenchy en 2021. Un gran acierto sin mucho más que decir. Elegancia, glamour y sensualidad.

7. La corona de Iman

Las dos mujeres también fueron espectaculares apariciones en la celebración de 2021 con diseños a cargo de Dolce & Gabbana.

8. El interrogante de Kim Kardashian

Este look dio bastante de qué hablar, incluso miles de memes se difundieron en los que aparecía Kendall con su vestido plateado y Kim en su traje negro. En ese entonces asistió con su ex esposo Kanye West y los dos usaron trusas negras que les cubrieron todos los ojos. Su statement parecía ser el anonimato pero llevaron mucha atención a ellos mismos, también. Se trataba de una afirmación sobre el movimiento en apoyo a los afroamericanos en Estados Unidos y su relación con el lanzamiento de Kanye West, que toca el tema.

9. El velo y los aretes de Harry Styles

El estilo de Harry Styles se ha caracterizado por no tenerle miedo a los roles de género impuestos. Así que no es raro encontrarlo como lo vemos aquí, con aretes, camisas transparentes, y guapo como siempre.

10. Las cadenas de perlas de Barbie Ferreira

La talentosa actriz de Euphoria sorprendió con este bello vestido construido a partir de cadenas de plata y de perla en 2021.

11. El futurismo animado de Grimes

La cantante apareció en el desfile del 2021 con un vestido futurista con transparencias y un tapabocas plateado. También cargó una espada, muy acorde a su estilo de siempre.

Te puede interesar leer: La reina Letizia y los zapatos plateados que sofistican tu look