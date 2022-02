6 hábitos diarios que no sabías que dañan y deshidratan tu pelo

Puedes mejorar tus hábitos de cuidado capilar.

Aunque todos conocemos factores comunes a la hora de deshidratar el pelo y verlo seco y sin vida, como mal champú o uso del secador, hay algunos hábitos diarios que le pueden estar costando la salud a tu pelo sin que tu sepas.

1. Llevar el pelo agarrado todo el día

Aunque parezca extraño, esto puede hacer que tu pelo pierda vida y brillo. Puede suceder que al tener un caucho apretado maltrates la capa más superficial de la fibra y lo vuelvas más débil. Esto también puede generar más quiebres en adelante. Procura además, no agarrarlo cuando esté mojado, pues puedes desarrollar hongos.

2. Hacer dietas yo-yo

Si haces muchas dietas y vas y vienes cuando se trata de comida, eso también se verá reflejado en la salud y apariencia de tu pelo. Cuando descuidas tu alimentación y evitas nutrientes que necesitas por una cuestión estética, puedes adelgazar y subir de peso rápidamente (dietas yoyo) y tu piel, ojos y pelo lo demostrarán. Verás cómo tu pelo pierde vida, y se verá opaco y seco. Considera incluir la papaya en tu menú, pues es excelente para cuidar tus uñas, piel, y pelo.

3. Planchar el pelo sin protección

No planches tu pelo son protección para el calor. Esto es literalmente ponerle una plancha caliente a una parte de tu cuerpo, como si lo fuera tu piel, aunque no sientas incomodidad, no significa que el calor no esté haciéndole daño. Si has visto videos desafortunados de chicas que con la plancha se quemaron el pelo e incluso perdieron un mechón en el proceso, tómalo como ejemplo para que no te pase y utiliza termoprotectores con vitaminas para evitar un maltrato prolongado o espontáneo.

4. No lavar bien el pelo

Lavar bien tu cabello significa no abusar del agua caliente. A muchos les gusta sentir que el agua quema, y el agua tibia parece aburrida e incómoda, pero para el pelo es importante no abusar de estas temperaturas porque perderá hidratación, brillo natural, y se puede volver más seco. Es importante el agua fría si te atreves, o mínimo, tibia, y frotar el cuero cabelludo en círculos haciendo un masaje suave. Esto estimulará la circulación y las glándulas cebáceas de manera sana para el crecimiento de tu pelo y su correcta limpieza.

5. Usar productos con alcohol

El alcohol deshidrata inmediatamente el pelo y seca el cuero cabelludo, así que es importante revisar correctamente los ingredientes de los productos que utilizas para tu pelo.

6. Usar secador todos los días

Este ya lo conoces, con seguridad, pero no sobra que lo tengas en cuenta. No te lo laves todos los días, y tampoco abuses del secador. No es necesario, el cabello tiene su propia forma de regular la grasa y puedes utilizar champú seco si se te engrasa mucho para evitar el uso frecuente del secador. Las fibras pierden su humectación natural y poco a poco verás tu pelo más áspero y reseco, y puede afectar también su crecimiento, así que aquí también es clave usar protector térmico, usar el secador máximo dos veces a la semana y variar las temperaturas.

