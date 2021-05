Día de la Madre: 4 looks infaltables para mamás primerizas

Ser mamá no significa renunciar a las tendencias y al buen vestir, para adoptar un look “desordenado”. Y así lo han demostrado en los últimos meses celebridades como Chiara Ferragni y Paula Echevarría, quienes han sabido escoger sus outfits para presumir sus curvas postparto.

Si bien al dar a luz no se tiene mucho tiempo para pensar en lo que te vas a poner, por estar pendiente de tu bebé, es importante que tengas en tu closet ciertas prendas para que te ayuden a subir el ánimo en esos días donde no te sientes cómoda con tu cuerpo. Así que toma atenta nota a estos looks que trae Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier Colombia, para que te sientas cool todos los días.

1. Maxi Vestidos, perfecto para después de dar a luz: los maxis vestidos son una excelente alternativa para lucir a la moda esta temporada y te permitirán moverte sin preocupaciones, la mejor opción es combinarlo con unas zapatillas blancas o unos botines sin tacón, y, si te hace una falta porque el frío ha llegado a tu cuidad, añade una prenda de abrigo como un suéter de color azul o un abrigo largo de paño. Así sí será muy sencillo verse genial y sentirse súper a gusto.

2. Pantalones premamás de antes de dar a luz: si buscas una prenda cómoda, sencilla y bonita, no puede ser otra que esos jeans que usabas en tus primeros meses de embarazo, con un jersey de cuello de cuello alto, para darle un toque chic y colorido al día.

3. Pantalones jogger y t-shirt básica: los joggers pants pecan de sencillez y comodidad, pero puedes darle un toque chic para elevar un poco más tu look. Únicamente debes combinarlos con una t-shirt blanca básica y agregar algunos accesorios dorados que le den ese toque glamuroso en un segundo. Seguirás con un atuendo relajado, pero con más estilo.

4. Cardigan y leggins: Los leggins se caracterizan por ser sencillos, cómodos y muy prácticos, por eso se convierten en la mejor opción para utilizar en los primeros días de dar a luz, sin embargo, debes revisar que su cintura sea elástica para que no lastimen la zona de tu vientre. Y para darles un toque más fashion y elaborado, solo debes combinarlos con una cardigan y agregar algunos accesorios llamativos, pueden ser en color dorado o plata.

Dar a luz es maravilloso, pero también sabemos que puede resultar abrumador, así que no te olvides de nuestro consejo y anímate a probar estas prendas que favorecerán tu figura.