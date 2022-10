La elegante alternativa en uñas que propone Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es todo un referente de moda, desafiando que puede llevar lo que se le antoje sin importar la edad que tenga, pues a sus 53 años, sigue inspirando a muchas personas alrededor del mundo.

Lee también: Snow blush, la nueva tendencia a la hora de usar rubor

Aquí encuentras más contenidos como este

Su estilo no se limita a la ropa, ya que la cantante también tiene voz cuando al hablar de tendencias de uñas se trata, pues ella tiene un gran arsenal de excelentes respuestas. A lo largo de su carrera, ha ido desde lo arriesgado hasta lo más elegante, demostrando que no le teme a salirse de zona de confort.

A propósito, la también actriz asistió recientemente al desfile de la colección primavera – verano 2023 de Ralph Lauren, marca para la que ella es imagen, que tuvo lugar en Los Ángeles. Ella lució un vestido negro a rayas, lo acompañó de un sombrero, joyería dorada y un peinado al estilo del Hollywood clásico.

El color vino en uñas, una de las apuestas de la temporada

Además de este atuendo espectacular, muchos notaron la manicura que Jennifer Lopez llevaba, se trató de un color rojo profundo, la elección perfecta para llevar en lo que queda de este año.

El encargado de las uñas de la intérprete de ‘If You Had My Love’ fue una vez más Tom Bachik, que escogió este matiz de vino tinto para hacer destacar sus manos y hacerla ver aún más elegante. En un post de Instagram explicó como fue el resultado: “Las uñas cortas y de forma natural ayudan a que el color resalte”.

¿Cómo lograr este estilo de Jennifer Lopez?

El experto también agregó: “Primero empecé por darle una manicura meticulosa, luego limpié las uñas naturales y apliqué una capa de base. Después puse dos capas de este color burdeos (Deja que el color se seque por uno o dos minutos antes de aplicar otra capa). Encima de todo puse una capa de gel para crear ese efecto brillo de alfombra roja. Para terminar, rehidraté las cutículas y la piel con un aceite”.

Además: ¿Cómo hacer un maquillaje natural y luminoso si tienes piel grasa o con acné?

Este rojo oscuro puede ser demasiado para quienes tienen la costumbre de siempre recurrir a los nudes, sin embargo, es una forma interesante de experimentar, pues es una clave fácil para darle sensualidad y misterio a cualquier look.

Si bien pareciera ser un tono otoñal, puede utilizarse en cualquier momento del año, aunque sí es cierto que tiene más protagonismo cuando se acercan las fiestas de fin de año.