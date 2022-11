La época de diciembre y el fin de año hace aparecer las lentejuelas como todos los años. Esta es la época perfecta para arriesgarte con tu look y brillar con lentejuelas.

¿Cómo llevar las lentejuelas sin excederte?

Si quieres lanzarte, pero no sabes cómo llevar el brillo, aquí te mostramos cómo debes llevar las lentejuelas y cómo no.

Dile SÍ a un vestido negro

Para darle brillo al clásico pequeño vestido negro, las lentejuelas son ideales. No es demasiado exagerado pero un minivestido negro de lentejuelas le dará fiesta a tu fin de año. Puedes combinarlo con prendas sobrias, clásicas, como un abrigo y los zapatos que prefieras. En este caso, ella usa unas botas de caña alta pero puedes combinarlo con tacones. Además, el negro siempre aporta seguridad, y si lo quieres combinar, el mix con dorado siempre sale bien. No lo sobrecargues con otro color extra y quédate con esa gama.

Lentejuelas: ¿cómo llevarlas y cómo no en esta Navidad? Foto: Getty Images

Dile NO a combinar demasiadas tendencias en un mismo outfit

Si se trata de usar lentejuelas, otras tendencias pueden ser demasiado. En este caso vemos, por ejemplo, un vestido con cut-outs, una chaqueta de cuero y una cartera negra pequeña, además de zapatos dorados en punta. Sabemos que no lo vas a repetir, pero es importante advertir que si bien hay tendencias que se pueden combinar, a veces lo mejor es abstenerse. Todas estas hacen parte de la tendencia este otoño-invierno, te recomendamos que al mezclar colores tengas cuidado, pues no quieres verte recargada, y el brillo de las lentejuelas ya es suficiente.

Dile SÍ a un sastre de solo lentejuelas

Este sastre que lleva Alejandra Domínguez es de la marca The 2nd Skin Co, y lo usó para una fiesta en Madrid que organizó Edgardo Osorio, diseñador de Aquazzura. Un sastre aunque parezca demasiado es apenas justo, es elegante, atrevido, vanguardista, y si escoges bien el color y sus brillos serás una de las favoritas de la noche.

Dile SÍ a aliar tus lentejuelas con prendas básicas

Aunque los eventos de Navidad son para fiesta y celebración, también puedes combinar las lentejuelas con tus prendas básicas para darle un poco de balance a tu ecuación y disfrutar de cualquier evento. Puedes usar un blazer con unos jeans, o unos pantalones de lentejuelas con un top blanco y tu blazer básico favorito.

Dile NO a mezclar demasiadas texturas: plumas, encaje, etc.

No solo se trata de no mezclar demasiadas tendencias de la misma temporada, sino de otras modas como las plumas, el encaje, etc. A menos que vayas para una gala o quieras parecer disfrazada, esto no lo recomendamos para nada. Aunque aquí los colores son super bien combinados, las plumas y las lentejuelas pueden estar compitiendo. Seguimos recomendando la mezcla negro y dorado.

Dile SÍ a los colores fuertes y a un look total

El color de todo este año fue el rosa y los cítricos y neones. Aquí la influencer alemana Caro Daur puso de moda un look viral de Valentino: un minivestido con lentejuelas anchas bordadas en color rosa fuerte. Te animamos a que te atrevas y te lleves un look total, o te inspires en el vestido de la Reina Letizia de nuestra portada, siempre elegante.

