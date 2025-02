Timothée Chalamet y el method dressing: de qué se trata esta tendencia

El method dressing es una tendencia en la moda que consiste en vestirse siguiendo una temática específica o alineando el estilo personal con un personaje, una película, una época o incluso una emoción.

Este fenómeno ha ganado popularidad gracias a las redes sociales y al auge de las tendencias virales, donde muchas personas adoptan estilos inspirados en íconos culturales, desde el Mob Wife Aesthetic (inspirado en las esposas de mafiosos con abrigos de piel y joyería llamativa) hasta la estética de personajes de series y películas como el quiet luxury de Succession o el estilo preppy de Gossip Girl.

El method dressing responde por igual a la moda y a la psicología de la imagen: vestirse de acuerdo con una personalidad o concepto puede influir en la confianza y el estado de ánimo. Es una forma de expresión que permite jugar con la identidad a través de la ropa con miras a adoptar diferentes versiones de uno mismo según la ocasión o el estado emocional.

Uno de los íconos contemporáneos de esta tendencia es Timothée Chalamet. Desde el aire romántico y andrógino que reflejó en la promoción de Call Me by Your Name hasta el maximalismo futurista que adoptó en la gira de Dune, el actor demuestra que la moda es también una herramienta narrativa.

Timothée Chalamet interpretó a Willy Wonka en la película Wonka (2023), dirigida por Paul King. La película es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate y muestra los inicios del icónico chocolatero, explorando su juventud y cómo llegó a convertirse en el genio detrás de la famosa fábrica. Fotografía por: Kristy Sparow

Cómo el method dressing está redefiniendo el estilo

El method dressing se ha convertido en una forma de vivir la moda con mayor profundidad. En lugar de seguir tendencias pasajeras, quienes adoptan este enfoque construyen una estética coherente basada en influencias cinematográficas, literarias o incluso en estados emocionales. Actrices como Zendaya, quien ha llevado looks inspirados en sus personajes más icónicos, y diseñadores como Alessandro Michele, con sus colecciones que parecen sacadas de un guion cinematográfico, han consolidado esta tendencia en la industria.

Más que un simple juego estilístico, esta corriente refleja un cambio en la manera de consumir moda. Ya no basta con lucir bien; la vestimenta debe contar una historia y transmitir una identidad clara. Y no es un secreto que el method dressing ha trascendido el cine para instalarse como un lenguaje propio en la moda contemporánea.

A medida que las fronteras entre el cine, la música y la moda se diluyen, el method dressing seguirá evolucionando como una forma de autenticidad. No se trata solo de vestirse, sino de apropiarse de un personaje y hacer que la ropa hable por sí misma.

