Premios Emmy 2021: los looks más osados de la noche

Los Premios Emmy se llevaron a cabo este 19 de septiembre. En la gran fiesta que premia lo mejor de la televisión, muchas celebridades destacaron por sus looks tanto acertados como cuestionados. Así que reunimos a las estrellas que deslumbraron con sus osados estilos y atuendos, que muchos otros han calificado de decisiones desafortunadas.

¡Comencemos!

Carl Clemons Hopkins

Este actor es reconocido por su interpretación de Marcus en la serie de comedia y drama de HBO Max Hacks. La serie estuvo nominada a los Emmy y el actor lució un conjunto de pantalón ancho, camisa blanca con hombros descubiertos y una faja de color púrpura con amarillo. Su osado look fue admirado por muchos, pues combina la moda femenina y masculina.

Michaela Coel

Es una actriz, escritora y productora británica. En esta edición de los Emmy 2021 estaba nominada a Mejor guion de miniserie, en referencia a la producción Podría destruirte. La escritora obtuvo el premio y dedicó el galardón a todas las víctimas de agresiones sexuales,

Coel lució un crop top con una falda larga de color amarillo neón. Su estilo incluía unos tacones del mismo color de las prendas. Su estilo monocromático fue uno de los que más llamó la atención, pues el color era bastante vivo. Una elección arriesgada.

Angela Bassett

Es una actriz y directora de cine reconocida por su trabajo en películas biográficas como What’s love got to do with it, en donde le dio vida a Tina Turner. En los Emmys 2021, la artista lució un vestido negro ajustado con un gran volado color fucsia. El vestido resaltaba su figura, aunque el volado chocaba con la propuesta inicial.

Aidy Bryant

Es una actriz y cantante reconocida por su participación recurrente en el programa Saturday Night Live. Bryant utilizó un vestido con un estilo boho chic. Si bien el vestido era favorecedor, no coincidía con los trajes de gala del resto de asistentes. La actriz optó por un atuendo que podría quedar mejor en un evento de día más relajado.

Dan Levy

Es un actor, escritor, director, productor y comediante canadiense. Muchos lo recuerdan por haber presentado programas de MRV Canadá. El actor lució un sastre azul rey monocromático. El abrigo jugaba con varias extensiones y se cerraba con un moño al costado. Al igual que Coel, el uso de un solo color encendido lo hizo resaltar por encima de los demás.

Amy Poehler

Es una reconocida directora, actriz y escritora. Se le recuerda por su participación la serie Parks and Recreation y Mean Girls. En esta edición de los Emmy 2021, la actriz lució un vestido de lentejuelas rosadas y un blazer negro con cinturón. Su atuendo fue osado pues la chaqueta no parecía ser de su talla y el estilo contrastaba con la pompa y la gala de la ceremonia.