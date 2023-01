¿A qué huele Rihanna? Este es el lujoso perfume que se volvió viral en TIkTok

Si hay alguna celebridad que es todo un referente en términos de estilo esa es Rihanna, porque además de verse hermosa, su actitud desenfadada hace que no tema a tomar riesgos a la hora de vestir. Sin embargo, su aroma también es un tema que suele ser centro de comentarios en redes sociales, ya que es algo que muchas personas desean emular.

Las celebridades que han conocido personalmente a la cantante aseguran que huele como “el paraíso”, Cardi B, Nikkie Tutorials, Jackie Aina, han aprovechado su espacio en las redes sociales para ovacionar su fragancia favorita.

La también empresaria ha creado un imperio con sus marcas, incluyendo lencería, ropa, cuidado para la piel y maquillaje, siendo esta probablemente la más exitosa. Para Fenty Beauty, ella lanzó hace un par de años un perfume, aunque ese no es la esencia que tan viral se ha puesto en línea.

El perfume en cuestión se llama Love, Don’t Be Shy, de la marca de lujo by Kilian, sus exquisitas notas hacen que cualquiera se sienta como una diosa y a continuación te contamos más detalles al respecto.

¿Cómo es el perfume de Rihanna?

Este lujoso perfume fue creado en 2007 por Calice Becker, pertenece a la familia de fragancias florales, el perfume comprende notas de azahar, madreselva, rosa, vainilla, absoluto de masmelo y ámbar, todas estas reunidas te harán sentir como si estuvieras en el cielo. Esta eau de parfum es sensual y tierna, pero con un toque que enamora a cualquiera que la usa.

¿Dónde se puede comprar este perfume?

Lastimosamente la marca no está disponible en Colombia, sin embargo, si viajas al extranjero o tienes la oportunidad de que alguien lo compre por ti, está a la venta en Sephora y Nordstrom. En pesos colombianos, el precio del perfume ronda el 1′300.000 de pesos, toda una fortuna, pero no está perdido, pues en redes sociales se hizo también famoso el dupe que es muchísimo más económico.

¿Cuál es el dupe del perfume de Rihanna?

De acuerdo a los usuarios de TikTok, la copia barata de la fragancia favorita de la intérprete de ‘Love on the Brain’ es nada más y nada menos que el llamado Rose Marshmallow Candy, de Zara, que cuesta un poco más de 90 mil pesos, ten presente que no tendrá la misma duración o intensidad.