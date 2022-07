La historia de las zapatillas de Batman que se encuentran a la venta

Una de las versiones de Batman más recordadas fue la interpretada por Michael Keaton, en las películas de 1989 y 1992, ambas dirigidas por Tim Burton, que destacan por un estilo gótico, tétrico y a la vez campy o incluso kitsch.

Curiosamente, hay un detalle de moda que muchos desconocen, Nike creó unos tenis, o zapatillas, Air Trainer especialmente diseñadas para que las llevara el actor en el filme. Son unas botas personalizadas que jamás se pusieron a la venta, sin embargo, ahora la noticia es que estarán en subasta.

Hace 33 años fueron creadas, basadas en un par de Air Trainers negras como base, a estas se les añadió cuero negro en la caña e iban hasta la rodilla con piezas añadidas en el mismo material como si se tratara de una especie de “blindaje”.

Cuando terminaba la excéntrica década de los ochenta y la primera película de Batman de Tim Burton estaba en producción, Bob Ringwood, diseñador de vestuario, tuvo un percance, Warner Brothers quería que Nike contribuyera con el diseño y el look del traje del superhéroe, teniendo presente la moda sporty de la época, pero Ringwood no pensaba en que dicha marca pudiera lograrlo, incluso dijo: “La ropa deportiva de los 80 no va a encajar con nuestro look de los años 40″.

Sin embargo, a pesar del panorama, Nike aceptó tomar el riesgo, el diseño de las bat-boots terminó siendo una pieza que se integraba a la armadura, mezclándose con las secciones de la espinilla para cuadrar con el diseño que Bob tenía en mente y alejándose de los tenis que ya muchos reconocían. Tinker Hatfield fue el creador de este calzado, autor de piezas icónicas como las Air Jordan o las Nike Air Max 1, entre otras.

Los tenis de Batman fueron utilizados en las películas de 1989 y 1992. Foto: Cortesía - Nike

En la película estrenada en 1989, la marca utilizó las Air Trainer III como estructura base de la bota. Michael Keaton y sus dobles se enamoraron de este objeto del deseo por lo cómodas que resultaban, en comparación a lo incómodo que era el resto del traje.

Nike fue un aliado para los intérpretes de Bruce Wayne, dado a que el traje era demasiado rígido e incómodo. Fue tanto el éxito de los zapatos que a la marca se le pidió volver a la secuela, ‘Batman Returns’, protagonizada por Keaton en 1992, la misma en la que Danny DeVito y Michelle Pfeiffer.

En esta segunda entrega el resultado fue más agresivo, llamado Batman x Air Jordan VI, tiene un detalle de encogimiento en la parte delantera del pie y el cuello de la boda va adosado, que combinaba a la perfección con el resto del traje del hombre murciélago.

Después de su aparición estelar en la saga, las zapatillas han hecho parte de diferentes colecciones privadas, incluyendo la de Ray Rohr, reconocido por coleccionar diversos juguetes relacionados al superhéroe de DC Comics.

Sin embargo, en 2009 murió el hombre y la colección fue adquirida por una persona que poco a poco ha ido vendiendo sus preciados tesoros. Los tenis no tienen la mejor conservación teniendo en cuenta su edad, con signos de envejecimiento con cuero agrietado y la entresuela desgastada. De todas maneras, esperan venderse en un rango que van desde los 20 mil hasta los 30 mil dólares.