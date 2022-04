¡A prisión! El ‘Estafador de Tinder’, Simon Leviev, tiene orden de captura

Guardaespaldas de 'El estafador de Tinder', demandó a Netflix Foto: @simon_leviev_official

Simon Leviev, más conocido como El estafador de Tinder, continúa en la mira de los espectadores del documental producido por Netflix. En esta pieza, varias mujeres aseguraron haber sido estafadas por él.

Luego de la publicación y la polémica creada alrededor de esta terrible historia, Leviev salió a defenderse. El hombre presentó a su novia modelo. “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder”, dijo a Inside Edition al ser consultado por su caso.

En la entrevista, sin pelos en la lengua manifestó lo siguiente: “No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce, así que no puede juzgarme”.

Leviev, cuyo nombre real es Simon Hayut, sostuvo que sus exparejas “no fueron estafadas ni amenazadas”.

¿Estafador de Tinder, de Netflix, irá a prisión?

A pesar de la negación de sus actos y las explicaciones dadas ante la justicia, Leviev puede ir a prisión. Según el medio TMZ, el temido hombre podría ir a la cárcel y “enfrentar una pena de prisión grave después de que se emitiera una orden de arresto en su contra por un incidente ocurrido en 2019, donde las autoridades afirman que usó una licencia de conducir falsa y atascó su auto de lujo en una playa en España”.

Según el medio, los oficiales de Tarifa señalan que pudieron “vincular a Leviev con un accidente de 2019 gracias al documento de Netflix, según The Daily Mail”.

Igualmente señaló que “los policías dicen que después de que su Maserati de $ 100,000 se quedara atascado en la playa, Leviev ofreció una identificación falsa, con el nombre de Michael Bilton, uno de sus supuestos alias”.

Al parecer, los oficiales policía se dieron cuenta de la conexión que existía con este hecho, una vez vieron el documental de Netflix. Allí vieron el alias que usaba y lo investigaron.

De acuerdo a lo informado, la policía sospechaba que la licencia no era verdadera. Sin embargo, nunca entraron a corroborar debido a que el auto alquilado fue remolcado y él y su pareja desconocida pudieron irse a pie.

“Supuestamente le dio a la policía una dirección en la Costa del Sol en espera de una investigación en curso”, señala el medio. Las cosas se habrían frenado después de que “Bilton” no respondiera a la citación, por lo que el caso se está reabriendo, ahora que la policía tiene la sospecha de que Leviev era el sujeto en cuestión.

El estafador de Tinder y su novia

Hasta donde se sabía, Kate Konlin era la modelo que estaba con él. Ella también suele publicar fotos en jets privados y en planes que pocas personas pueden darse el lujo de disfrutar.

Por el estilo de vida que proyecta, es inevitable preguntarse por el origen de los recursos que le permiten costear sus lujos. “Con la plata que gané como modelo me puedo pagar vuelos privados. No es por eso que estoy con Simon”, aseveró al portal Fashion Forward.