Aaron Carter: esto es lo que se sabe de su muerte

Aaron era el hermano menor del cantante Nick Carter, uno de los integrantes de la mítica banda Backstreet Boys, y la devastadora noticia de la muerte de su hermano lo ha dejado con el corazón roto, así escribía en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje:

“Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se desvaneció”, escribió Nick.

Berlin (Deutschland), 21/01/2015.- (FILE) - US pop singer Aaron Carter poses for pictures during an interview at K17 prior to a concert in Berlin, Germany, 21 January 2015 (re-issued 05 November 2022). US artist and former child star Aaron Carter, was found dead 05 November at his home in Southern California, aged 34, according to Carter's representative. (Alemania) EFE/EPA/BRITTA PEDERSEN *** Local Caption *** 51751503 Foto: EFE - BRITTA PEDERSEN

Así fue la muerte de Aaron Carter

El representante del equipo de Aaron Carter confirmaron su muerte el pasado sábado 5 de noviembre: “Es un momento realmente terrible, estamos tratando de averiguar qué sucedió y cuál fue la causa”, dijeron.

Según TMZ, la policía del condado de Los Ángeles llegó al lugar alrededor de las 11:00 a.m. hora local (18:00 GMT), después de recibir una denuncia de ahogamiento.

El cantante fue hallado muerto en la bañera de su cuarto por su asistente. Los hechos antes de la muerte de Aaron sucedieron en la madrugada del viernes 4 de noviembre a las 2:00 a.m. cuando el cantante echó de casa a la Policía, quien acudió al llamado de una persona que los llamó, pasaron para saber si todo estaba bien, además le pidió a la asistente que no le molestara.

La asistente lo volvió a molestar en la mañana del sábado 5 de noviembre en la mañana, subió a su recamara si quería café. Pero nadie respondió, sin embargo, escuchó al perro de Aaron estar intranquilo, fue en ese momento que ingresó de la habitación y vio al cantante en la bañera.

Según el medio TMZ ha comentado que el cuerpo del cantante estuvo en la bañera durante bastante tiempo porque olía a descomposición y el agua estaba sucia. Además, manifiesta que todavía corría agua por la bañera cuando encontraron el cuerpo, por eso el dictamen de la causa oficial de muerte fue por ahogamiento.

Sin embargo, la causa de la muerte no podrá confirmarse oficialmente hasta que se conozcan los resultados del estudio toxicológico de la oficina del forense del condado de Los Ángeles para saber si la causa de muerte fue por sobredosis, el dictamen puedes tardar meses.

¿Quién era Aaron Carter?

Carter comenzó su carrera abriendo conciertos para la banda Backstreet Boys en una serie de giras en le país, pero además también tuvo una exitosa carrera en solitario.

Durante finales de los 90 y principios de los 2000 vendió millones de copias de sus cuatro álbumes. Grabó el primero de ellos cuando tenía 9 años.

Su segundo álbum, Aaron’s Party (Come Get It), fue lanzado en 2000 y obtuvo triple platino, con sencillos como I Want Candy, Aaron’s Party (Come Get It) y That’s How I Beat Shaq.

Después de sacar su segundo disco, cantó con los Backstreet Boys y Britney Spears en la gira Oops!... I Did It Again.

El declive de Aaron Carter

Aaron Carter reveló que sufría de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad, adicciones y depresión, en una entrevista que concedió para el programa de televisión The Doctors en 2019 “Esta es mi realidad, no tengo nada que esconder”.

El hermano menor de Nick Carter ingresó de manera voluntaria en un programa de rehabilitación en el que hizo entre otras cosas terapia de grupo y cursos contra la violencia doméstica, este último por un golpe que le propino a su excompañera y madre de su hijo, Melanie Martin.