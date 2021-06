Así fue el bautismo de Samuel, el hijo de James Rodríguez

James Rodríguez ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre el manejo de la Selección Colombia. Sin embargo, el jugador también es noticia por el bautizo de su segundo hijo Samuel.

Te puede interesar: Yuya, Cristina Hurtado, Natalia Reyes y otras famosas que serán madres

A través de Instagram, James y su familia compartieron imágenes del bautismo del pequeño Samuel. En la publicación, el futbolista escribió “Bautizo de Samu”. El post ya cuenta con más de 950 mil me gusta y casi cuatro mil comentarios.

En la primera fotografía se ve al futbolista cargando a su hijo y en la segunda están los dos junto a Salomé, la hija mayor de James. Recordemos que el pasado 29 de mayo, Salomé cumplió ocho años y la celebración fue con toda la familia.

Daniela Ospina, madre de Salomé y hermana del arquero David Ospina, festejó los ocho años de su hija en compañía de James en Medellín. La reunión, que tuvo una temática de mariposas, y las fotografías levantaron rumores de una posible reconciliación de la pareja. Sin embargo, Daniela los desmintió diciendo que es necesario normalizar que las exparejas se lleven bien por el bienestar de sus hijos.

Te puede interesar: James Rodríguez y Daniela Ospina, ¿cómo llevarme bien con mi expareja?

En la publicación por el cumpleaños, James le dedicó estas palabras a su hija mayor “Feliz cumpleaños a la niña de mis ojos, deseo que cumplas todos tus sueños hija, hace 8 años me hiciste el padre más feliz del mundo. Te amo que disfrutes tu día como nunca”.

Por su parte, María del Pilar Rubio, madre de James, también compartió algunas imágenes del momento. En esas fotografías se ve al pequeño Samuel jugando con el agua de la pila de bautismo y a la orgullosa abuela brindando con una copa que llevaba el nombre del niño.

En cuanto a los padrinos los elegidos fueron Andrés Rubio, tío de James, y Juana Valentina, hermana del jugador. La influenciadora, conocida por tener un canal en Youtube y por haber lanzado al mercado su línea de maquillaje Splendor 98, compartió historias del momento. Juana Valentina escribió “Te amo infinito mi Samuel! Qué felicidad ser tu tía madrina”

Lee también: Un año de desafíos para Daniella Álvarez

¿Qué dijo James de la Selección Colombia?

En días pasados, el país se asombró con la decisión del técnico Reinaldo Rueda de desconvocar a James para los partidos de eliminatorias hacia Catar 2022 y los juegos de la Copa América.

Ante la situación, el jugador no se quedó callado y en una transmisión del 12 de junio, junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, el futbolista cuestionó a Rueda.

James dijo que “dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el duelo y me voy”.

Además, se refirió a las críticas que ha recibido por no mostrar apoyo a sus compañeros en la Selección Colombia durante los partidos de Perú y Argentina. El deportista afirmó que “yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América”.