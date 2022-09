Chichila Navia, esposa de Santiago Alarcón reacciona al supuesto hijo del actor

Santiago Alarcón y Chichila Navia han sido uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional durante 13 años, fruto de su relación tienen dos hijos, Matías y María Alarcón.

A pesar de la unión de la pareja, ahora enfrenta una polémica situación por culpa de un ‘supuesto hijo que tiene el actor’.

Chichila Navia y Santiago Alarcón Foto: Instagram

¿Santiago Alarcón tiene un hijo con Shakira?

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que estaba siendo gravemente acosado e incluso extorsionado por un joven quien desde hace más de dos años le dijo que él era su supuesto papá biológico.

“Estoy siendo víctima de acoso de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven que lo vamos a llamar ‘el muchacho’. Resulta que hace como tres o cuatro años largos me llegó un mensaje por Instagram de este muchacho que decía hola, papá, soy tu hijo”, empezó diciendo el actor.

Después en su relato aseguro que el muchacho le dijo “es verdad tú me abandonaste mi mamá adoptiva me lo contó. Al ver que yo no le paré bolas empezó a escribirle a todo el mundo que veía conmigo en una foto, a compañeros de trabajo, amigos, familiares y todos preocupados me escribieron sobre el tema”, comentó el artista

¿Qué dijo Chichila Navia, esposa de Santiago Alarcón sobre su supuesto hijo?

Ante la situación, su esposa, Chichila, aunque había guardado silencio ante la situación ha salido en defensa del actor y se ha pronunciado al respecto.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones 100 mil seguidores, la famosa actriz colombiana, Cecilia Navia, esposa del también actor Santiago Alarcón, habló con sus seguidores de un tema que se hizo viral en la última semana.

“En primer lugar, quiero darles las gracias a todos y todas ustedes por los mensajes tan hermosos, por las oraciones, por todas esas palabras que han sido muy alentadoras para nosotros, especialmente para Santiago en este momento complejo” dijo la artista colombiana.

La actriz Chichila Navia complementó su mensaje diciendo:

“Yo tengo en mi corazón como una certeza de que todo va a estar bien. Estamos haciendo todos los procesos legales y bueno todos los controles de seguridad para que no pase a mayores todo esto. Gracias, de verdad es muy importante para nosotros sentir vuestro apoyo” finalizó.

El supuesto hijo de Santiago Alarcón burló la seguridad de un teatro en Bogotá

La situación también se ha salido de las manos, ya que esta supuesta persona ha llegado incluso a uno de los teatros en los que trabaja el actor y ha burlado la seguridad para hablar con el actor paisa.

“La cosa pasó a mayores, el sábado 3 de septiembre justo cuando terminaba mi segunda función hacia las 10:30 de la noche, estaba en el camerino y este joven burló todos los filtros de seguridad, llegó hasta el camerino y me dijo ‘necesito hablar con usted a solas’”.

El actor entró en pánico en ese momento y comentó: “Yo dije este man me va a hacer algo, trajo una alarma o algo no sé, entre en pánico (...) es algo absurdo porque yo infortunadamente no conozco a Shakira”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram , el actor Santiago Alarcón, también reveló que el joven llegó a ponerle una tutela “la tutela fue declarada improcedente porque creo que ese no es el escenario para ese tipo de denuncias(…) Hablo de extorsión porque en la tutela me pide 835 millones de pesos y además asegura que su mamá es Shakira”.