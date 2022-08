Cruce de mensajes de Carolina Cruz y Claudia Bahamón por estar en la competencia

Las presentadoras Carolina Cruz y Claudia Bahamón son dos grandes mujeres que se dieron a conocer en la pantalla chica desde hace muchos años. Su carrera despegó, gracias al talento de cada una ante las cámaras e incluso sobre la pasarela.

Tanto Caro como Clau son dos figuras de la televisión colombiana que mueven tendencias y aunque hayan empezado en el canal RCN, forjando su talento, ahora ya no trabajan para la misma empresa.

Carolina Cruz y Claudia Bahamón : Así es su relación

Luego de años de haberse conocido en RCN y trabajar por un largo tiempo en proyectos del canal, hace unos años Carolina Cruz decidió tomar otro rumbo y salir de la que fue su casa y su escuela a nivel profesional.

Aunque ahora la presentadora sea una de las principales de programa matutino de la competencia ‘Día a Día’, eso no quiere decir que no se lleve bien con sus excompañeras del otro canal.

De hecho, en el camino se han encontrado entre colegas, pues Andrea Serna y Carolina Soto son otras presentadoras que han salido del canal para irse a la competencia y hacer parte de varios programas de entretenimiento de Caracol.

Los mensajes entre Claudia Bahamón y Carolina Cruz

Durante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, fue la presentadora Claudia Bahamón quien respondió cómo era su relación con Carolina Cruz, teniendo en cuenta que ya no trabajan tan juntas como antes.

Bahamón fue muy clara al asegurar que se llevaban muy bien y que a pesar de que hace 18 años no se ven, aún está el respeto y la admiración por ella y por otras colegas.

Dijo que cuando se ven es “como si no pasara el tiempo” y que tanto a Carolina Cruz como a Andrea Serna las adora, a pesar de que el tiempo siga pasando.

“Yo a las dos las amo desde siempre y por siempre llevo 18 años lejos de ellas pero cuando nos hablamos o nos encontramos el tiempo las admiro como mamás, como hijas, como mujeres y como profesionales”, dijo en respuesta a la pregunta de un seguidor.

También señaló que incluso si viviera más tiempo en Colombia, haría parte de su grupo cerrado de amigas. “Seguro si viviera full time en Colombia, me colaría sin preguntarles al Petite Comité”.

Ante el mensaje, Carolina no dudó en responderle e incluso dijo que no le cabía duda que Claudia se les colaría en su grupo, de hecho estaría más que bienvenida. “No me cabe duda pulga. Ya casi te veo y en el plan más maravilloso del mundo” dijo la caleña.

Finalmente en el mensaje de respuesta, también señaló que “sabes que el cariño, el amor, el respeto y el sentimiento es mutuo”.