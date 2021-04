David Beckham publicó su número celular por error

El exfutbolista enloqueció a sus seguidores al publicar su número de celular. Imaginamos que el teléfono no ha dejado de sonar, al dejar la vista, por descuido, este dato en sus redes sociales.

David Beckham no es el único famoso que por error ha hecho público números importantes. Hace unos días el también modelo publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, para documentar su día a día junto a su familia, en época de pandemia. En la imagen Beckham aparece junto a sus dos perros. Con lo que no contaba el exjugador de fútbol es que su seguidores harían zoom sobre la fotografía, en donde se alcanza a leer en la placa de una de sus mascotas un número de teléfono para contactarle en caso de extravío.

El jugador no ha dicho nada hasta ahora pero probablemente su teléfono no ha dejado de sonar y estará pensando en cambiarlo para evitar el asedio de los fans. La fotografía publicada por Beckham junto a sus mascotas llevaba un emotivo mensaje pero pasó por alto luego de que se hiciera viral el que se cree es el número privado de Beckham. “Es tan bonito estar de vuelta con estos dos, Olive estuvo luchando duro para que no lo cogiese, de momento no le apetecía que lo abrazara”, escribe el deportista junto con un hashtag que dice “el mejor amigo del hombre”.

Hasta ahora David no ha retirado la foto de su perfil con lo que muchos han deducido que el teléfono quizás no es el suyo sino el de alguien al cargo de los animales pero seguro que más de uno ha llamado para comprobarlo. ¿Quieres intentarlo?

