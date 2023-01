Karol G apoya a Shakira y usó una camiseta que lo demuestra

Nuevamente, la “tiradera” de Shakira contra Gerard Piqué en la BZRP Music Sessions #53, se ha vuelto tendencia. A portas de cumplir dos semanas al aire, la nueva canción de la artista sigue dando de qué hablar a la opinión pública.

A través de redes sociales existen quienes se han puesto en contra de Shakira y afirman que “le hace un favor” a su expareja al ponerlo en boca de una diversidad de fanáticos. Sin embargo, también están los que apoyan su canción y están de acuerdo con cada estrofa de la misma.

Puedes leer: Hermano de Shakira reveló detalles inéditos de cómo está realmente la cantante

Este último escenario fue el caso de Karol G, quien, aprovechó un certamen deportivo para enviar un sutil apoyo a la barranquillera.

La camiseta que usó Karol G en apoyo a Shakira

Al partido de Los Lakers de Los Ángeles, asistió ‘La Bichota’ con una prenda que además de demostrar apoyo, podría significar una posible colaboración entre las dos artistas.

Al juego, la reguetonera llegó usando una falda de color plateado que irradiaba brillo por todo el lugar, unas botas color café, un abrigo grande y, lo más importante, una camiseta también café que decía: “Te quedó grande”.

La camiseta hace referencia a uno de los fragmentos más impactantes de la última canción de Shakira, en donde la letra dice: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Lee también: ¿Hubo plagio?: ella es Briella, quién dice a Shakira que se inspiró de su canción

Así, sin decir palabras, se pudo ver el apoyo de la paisa a Shakira y aunque todavía no se conocen detalles del próximo sencillo de alguna de las dos, cabe la posibilidad que se anuncie pronto una colaboración entre ambas colombianas.

Piqué habría intentado volver con Shakira estando con Clara Chía

La nueva canción de Shakira dice en una estrofa: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”. Esta sería la confirmación que, en algún momento, el exfutbolista habría intentado reconstruir su familia.

Según el paparazzi Jordi Martin, una persona cercana a Shakira le habría llamado para confirmar dicha situación. De acuerdo con lo que cuenta el periodista, la pareja se separó en abril de 2022 y, tan solo un mes después, él le habría pedido reconsiderar la ruptura.

Puedes leer:

Al parecer, esto sucedió cuando él ya estaba con su nueva conquista, Clara Chía. Martin informa que la barranquillera le dijo no a la propuesta de regresar. ¿Se dio cuenta tarde Piqué del valor de Shakira?

Cabe resaltar que, según el periodista, Piqué y Clara Chía también estarían pasando por un mal momento. Sin embargo, siguen “más juntos que nunca”. De hecho, se ha podido ver como la mujer lo acompaña a una diversidad de eventos.