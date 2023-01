Video: Hijo mayor de Shakira y Piqué lo desenmascaró en plena transmisión en vivo

La artista Shakira y su expareja Piqué diariamente están en los titulares debido a su situación sentimental y su separación con el padre de sus hijos, pues si bien su relación era una de las más amables ahora resultó siendo casi un vínculo de venganza.

Te puede interesar: ¿Iván Lalinde de Día a Día fue “golpeado” por una oficial de policía? Esto pasó

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Por un lado, Shakira publicó la canción con Bizarrap en la que sus palabras fueron balas para el ahora empresario y su nueva pareja y por el otro, Piqué respondió haciendo referencia a las pullas de su ex haciendo bromas con las marcas Casio y Twingo.

La mermelada de Shakira que desató la separación

Aunque tanto Shakira como Piqué están en una batalla emocional, sus hijos también hacen gran parte de la situación, pues son los primeros afectados con la decisión de sus padres.

Si bien son pequeños y muchos dirían que ni Sasha ni Milán se quieren sumar a la “pelea”, ellos han demostrado que no es así y de hecho comprenden muy bien lo que está pasando, pues cabe recordar que fue por una mermelada que la cantante se enteró de la infidelidad del jugador, al darse cuenta que nadie el tarro estaba gastado después de llegar de una gira y nadie más que ella la comía.

La colombiana Shakira habría cambiado de planes sobre su ida de Barcelona, a inicios de este año acompañada de sus hijos y sin Gerard Piqué. Foto: Instagram Shakira

Aunque esto ha dado de qué hablar, los allegados y familiares también han estado en el foco de los medios con sus reacciones.

Justamente, en las últimas horas se viralizó un momento en el que Milán, hijo mayor de la expareja fue muy sincero al responder a su padre, poniéndolo en evidencia durante una transmisión en vivo de la Kings League.

Para muchos, lo que dijo estuvo relacionado con la nueva novia del español, Clara Chía y la vida personal que ahora lleva Piqué, pues lo descubrió frente a una pequeña “mentira” que habría dicho Piqué sobre su descanso.

“No, no, que no he dormido por la noche, verdad” dijo, a lo que su hijo mayor replicó “Yo te he visto dormir toda la noche”, refutó Milán.

Después, Piqué sorprendido y con mirándolo le dijo “silencio”, dando una intención de que su hijo no diera más detalles de su noche.

-”Pero te he visto dormir”, enfatizó el pequeño.

-”Pero duermo poco”, dijo en su defensa Piqué.

#Viral | Milan Pique, hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, se viralizó, luego de que se robara la atención durante una entrevista que tuvo su padre ante la comunidad de Twitch.



El pequeño fue divertido y espontaneo al hablar, causando risas.



Vídeo cortesía. pic.twitter.com/7tUB1N4Xua — Notitarde (@webnotitarde) January 10, 2023

Después, hizo referencia a la persona con la que habría dormido el jugador, a lo que muchos apuntaron a que fue con Clara Chía.

-”Es que ni me acuerdo quién es, te lo juro”, reveló con una sonrisa Milán.

-”Pues no digas nada”, le dijo a modo de advertencia Piqué.

Shakira, Piqué y su polémica separación Hermano de Shakira reveló detalles inéditos de cómo está realmente la cantante A pesar de que Shakira ha sacado su dolor con sus canciones, su hermano sorprendió con lo que contó sobre ella. Leer más Shakira y Piqué Shakira: ¿Cuánto va a facturar con la sesión de Bizarrap después de la polémica? Shakira ha sido el foco de atención por sus frases en la colaboración con Bizarrap pero ¿Cuánto puede ganar en reproducciones? Leer más Shakira y su polémica 'tiradera' a Piqué Canción de Shakira contra Piqué, generó la reacción del papá de Clara Chía La canción de Shakira con Bizarrap sigue dando de qué hablar. Esta vez, el involucrado fue el padre de Clara Chía. Leer más Shakira y Piqué

Por su parte, el resto del equipo del stream simplemente disfrutó el momento entre padre e hijo y estimularon a Milán para que dijera lo que se le ocurriera del tema.

-”Que no voy a decir nada, podéis confiar en mí”, dijo Milán para tranquilizar a Piqué quien después se vio un poco ansioso y le pidió a la producción que el apagaran el micrófono.

Por canción de Shakira ¿Piqué perdió millonario contrato?

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ el pasado 12 de enero, el periodista que le ha seguido los pasos a la pareja Jordi Martin dio ciertos detalles de Piqué y las repercusiones que le cayeron encima luego de que Shakira estrenara su canción.

De acuerdo con lo dicho por el medio, Martin aseguró que el exfutbolista del Barcelona tuvo que irse a Japón por motivos laborales y de allí, en su regreso decidió hacer una escala en Los Ángeles donde cerraría un negocio millonario.

Sin embargo y tras conocerse la canción el jugador no tuvo más remedio que dejarlo ir, pues al parecer el trato le había llegado gracias a Shakira y por evidentes motivos lo habría perdido.

Aunque no se conoce con qué empresa era la negociación ni sobre qué tema en particular, se conoció que la empresa tuvo que desistir de ello.